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葡萄牙國會大選：執政黨贏最多席未過半 極右翼聲勢升

2025/5/19 11:13（5/19 11:32 更新）
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葡萄牙民主聯盟18日在國會大選中贏得最多席次，總理蒙特內哥羅（中）發表談話。（路透社）
葡萄牙民主聯盟18日在國會大選中贏得最多席次，總理蒙特內哥羅（中）發表談話。（路透社）
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（中央社里斯本18日綜合外電報導）葡萄牙國會今天提前舉行大選，中右翼的執政黨贏得最多席次，但又一次未能獲得國會過半數；而極右翼政黨 「夠了」（Chega）得票率向上提升。

葡萄牙這場3年來第3次的大選結果，有可能加劇這個北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）成員國的政治不穩定。值此之際，歐盟面臨日益加劇的全球貿易緊張局勢，並正努力加強防禦力量。

在接近完成的官方計票結果，總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）的民主聯盟（Democratic Alliance，AD）獲得32.7%的選票，而社會黨（PS）和反建制政黨「夠了」（Chega）幾乎並列第2。

這結果讓「民主聯盟」在國會230席中增至89席，但仍少於過半數執政的116席。

社會黨獲得23.4%的選票，這是幾十年來的最差成績；緊追在後的「夠了黨」得票22.6%，兩黨各得58席。

新興的親商政黨「自由倡議黨」（Initiative Liberal ,IL）贏得9席，而執政黨即使有此黨力挺，仍需要「夠了黨」的支持，才能湊足多數席次以順利通過法案。

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蒙特內哥羅拒絕與「夠了黨」結盟，說此黨「不可靠」且「不適合治理」。

里斯本大學（University of Lisbon）政治學者羅柏 （Marina Costa Lobo）告訴法新社：「目前尚不清楚此一結果是否能提高政府的治理能力」，並說「夠了黨」是「今晚的大贏家」。 （譯者：紀錦玲/核稿：鄭詩韻）1140519

#社會黨
#國會
#北大西洋公約組織
#葡萄牙
#歐洲聯盟
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