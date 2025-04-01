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法極右翼領袖遭禁選公職5年 不放棄2027總統大選

2025/4/1 10:23（4/1 10:32 更新）
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法國國民聯盟領導人瑪琳．雷朋。（路透社）
法國國民聯盟領導人瑪琳．雷朋。（路透社）
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（中央社巴黎31日綜合外電報導）法國法院以貪汙定罪為由，禁止極右翼政黨「國民聯盟」領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）5年內競選公職。她今天批評這是「政治決定」，堅稱不放棄參加2027年總統大選。

綜合法新社與路透社報導，這項裁決是瑪琳．雷朋代表「國民聯盟」（National Rally）在歐洲議會製造虛假職位被定罪的一部分，但她大力否認相關指控。法官下令上述禁令立即生效，令瑪琳．雷朋大為震驚。

這道禁令意味著瑪琳．雷朋將無法於2027年第4度競選總統，分析師原本認為這是她最有可能勝選的一次機會。

在國際緊張氣氛中，俄羅斯克里姆林宮、科技大亨馬斯克（Elon Musk），以及匈牙利總理奧班（Viktor Orban）、荷蘭的懷爾德斯（Geert Wilders）等歐洲極右翼政治人物紛紛譴責這項裁決。

她被定罪的原因是利用歐洲議會經費聘用助理，但這些助理實際上替「國民聯盟」工作。包括她在內，共24人被定罪，均為「國民聯盟」幹部或助理。

瑪琳．雷朋接受法國電視一台（TF1）訪問時說，她將對這個「政治決定」提出上訴，並矢言「絕不」退出政壇。

她說：「我不會讓自己就這麼被除掉。我會採取任何能用的法律途徑。是有一條途徑，很窄沒錯，但確實有。」

她說，她會「盡快」提出上訴，司法機關應迅速行動以及時審理。

瑪琳．雷朋自稱是2027年總統大選「最有希望」勝選的候選人，她認為禁止她競選公職的法官心裡在想「我不希望瑪琳．雷朋當選」，還批評那些「我們以為專制政權才有的這些做法」。

她說，「我要上訴，因為我清清白白」；但她也承認，以目前狀況來看，她已在總統選戰中出局。

「國民聯盟」在2024年國會選舉後成為法國國會單一最大黨，民意調查結果預期瑪琳．雷朋將輕鬆贏得2027年總統大選第一輪投票，進入一對一的第2輪投票。

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現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）受限於憲法的兩屆任期規定，不會參加2027年大選。

若瑪琳．雷朋無法參加2027年大選，備案是由她29歲的門徒、「國民聯盟」現任主席巴德拉（Jordan Bardella）參選，他並非此案調查對象，但連黨內都有人懷疑他是否具備必要資歷。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1140401

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