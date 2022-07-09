中國對印太之父安倍評價複雜 憂身後日右翼崛起

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日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡。中國網友和官方對他死訊的兩極回應，恰好拼湊成中國對安倍完整且複雜的評價。（中新社提供）中央社 111年7月9日

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（中央社記者沈朋達台北9日電）中國對遇刺身亡的日本前首相安倍晉三評價複雜，既肯定他曾改善中日關係，又對他籌劃「印太」圍堵和友台言論不滿。同時也擔憂安倍遇刺將刺激日本右翼勢力，加速修憲進程。

安倍晉三8日上午在日本奈良為參議員候選人造勢時遭槍擊，下午宣告不治，享壽67歲。

安倍遇刺消息一出，中國社交平台微博上的網友普遍叫好；中國外交部發言人趙立堅則對事件表示慰問，並說「安倍前首相曾經為推動中日關係改善發展做出過貢獻」。

網友和官方不同的反應，恰好拼湊成中國對安倍完整且複雜的評價。

回看安倍兩度就任日本首相之初，中日關係分別因前首相小泉純一郎參拜靖國神社，和釣魚台主權爭議而交惡。安倍透過一系列高層互訪，試圖緩和中日關係，包括2006年就任後首度出訪就選擇中國的「破冰之旅」；2012年二度就任首相後，在2014年與中國國家主席習近平舉行中日首腦峰會；2018年也推動中國國務院總理李克強訪日，安倍自己也在同年訪中。

安倍曾呼應中國提出的「一帶一路」倡議。中國媒體「環球時報」引述華僑大學客座教授劉慶彬說，安倍曾公開表示若條件成熟，願和「一帶一路」合作，也不排除加入中國主導的「亞洲基礎設施投資銀行」（AIIB，亞投行）。

劉慶彬說：「不能否認安倍晉三為改善（中日）兩國關係作出過努力和貢獻」。

「德國之聲中文網」引述北京清華大學國際關係學系教授劉江永表示，2015至2018年間，安倍根據美中關係調整，和平衡日本國內利益，企圖透過高層互訪帶動中日關係的改善。但2018年後，受中美關係惡化等影響，中日關係下滑。安倍也在2020年8月辭任。

不過與此同時，安倍也被稱作「印太戰略」之父。美國為圍堵中國推動的「印太戰略」和「四方安全會談」（QUAD），其概念雛形出自於安倍。

「明報」報導，安倍2007年8月在印度國會發表「兩洋交匯」的演說，闡述「自由與繁榮之弧」，這是「印太」概念首次出現在國際舞台。他也在同年5月力推美國、日本、澳洲和印度組成的QUAD舉行首次高層會議。

2012年他重返執政時發表「亞洲民主安全之鑽」文章，對中國的海洋擴張影響提出警告，主張日本應和美印澳合作維護太平洋、印度洋的自由航行與和平穩定，變相重提了印太和QUAD的主張。

2017年美國前總統川普（Donald Trump）政府採用了「印太」概念，並逐漸形成目前的「印太戰略」。

中國國務委員兼外交部長王毅3月曾批評「印太戰略」是企圖搞「印太版『北約』」，製造分裂、煽動對抗和破壞和平。

安倍卸任首相後幾度發表友台言論，也令北京光火。去年12月他透過視訊在國策研究院演講時說：「台灣有事，等同日本有事，也可以說是等同『日美同盟』有事」。同月又在另一場論壇說，當台灣和其民主受威脅，對所有人都是挑戰，對日本更是如此。一連串說法引來中國官方的痛批。

安倍在任內維繫中日關係，同時號召各國警惕中國擴張；卸任後明確表達對台灣的支持。「環球時報」引述中國社科院研究員王鍵稱，安倍是「缺乏誠信的政治秉性」

同時，安倍始終推動日本「國家正常化」、擴大自衛隊能力的政治信念，也令中國等鄰國多了疑慮。他2015年已透過一系列安保法案，使自衛隊可出兵海外支援盟國，直至卸任前，仍不斷嘗試修改日本憲法第9條，以消除自衛隊違憲爭議。

10日舉行的參議院選舉，是日本修憲路上的關鍵選戰。執政黨自由民主黨與盟友已掌握眾議院2/3席次，若在本次參議院選舉中獲勝並掌握2/3席次，則可以提議修憲，送交國民投票。

原本自民黨選情已經看好，分析認為安倍猝逝可能進一步刺激右翼勢力。「環球時報」引述黑龍江省社科院東北亞研究所所長笪志剛說，事件可能使保守勢力獲得更多日本民眾的同情票，強化民族主義。

如此一來，可能加速日本修憲的進程。

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中國社科院日本對外關係研究室主任呂耀東則說，安倍遇刺不僅不會停止日本政壇的保守化趨勢，「反而可能在一定程度上加強這一趨勢」。他預計，安倍的繼任者、支持者會續推「印太戰略」及QUAD，加速配合北約進入東亞的步伐。

具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」在一篇文章中，指安倍遇刺令人聯想到1932年日本前首相犬養毅被海軍官兵刺殺後，日本快速走向軍國主義的歷史。即便兩者的時空背景脈絡不盡相同，但也由此看出，中國重視和擔憂後安倍時代日本右翼快速崛起，對地緣政治的影響，及對中國形成的挑戰。 （編輯：陳沛冰）1110709