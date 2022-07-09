民眾紛赴日本台灣交流協會獻花 盼設場地追思安倍晉三

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前日本首相安倍晉三8日遭槍擊逝世，震驚全球。台北市松山區慶城街日本台灣交流協會外，民間自發立起一面大型悼念留言牆，9日下午民眾陸續在牆上寫下追思字句。中央社記者謝佳璋攝 111年7月9日

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（中央社記者黃雅詩、劉建邦、林克倫台北9日電）日本前首相安倍晉三昨天不幸遇刺身亡，今天不少民眾自發前往台北的日台交流協會獻花，日台交流協會臉書也湧入上千則留言，除感念安倍，亦盼協會設置讓民眾送花悼念安倍的場地。

中央社記者今天下午前往日台交流協會，適逢週末沒有上班，民眾的獻花由一樓警衛代收，大樓外人行道矗立民間自發設置的「哀悼台灣永遠的好朋友安倍晉三首相」大型留言牆。

據了解，由於安倍晉三遇刺事發突然，日台交流協會正在尋覓與規劃布置場地，以供民眾追思悼念；至於南部民眾關切是否設置送花悼念安倍場所，高雄市長陳其邁在官方臉書回應說，他今天詢問，初步規劃下週會有紀念地點，將再行公布。

今天一早，即將升高一的學生謝聿橙，就跟著父母、弟弟前往位在台北市慶城街的日台交流協會獻花。她向中央社記者表示，全家最喜歡的旅遊地點就是日本，也知道日本對台灣非常友善；昨天看到安倍晉三遭槍擊的消息「完全嚇到了」，不敢相信怎麼會發生這種事情。

謝聿橙說，她和家人討論能做些什麼來表達對安倍晉三的感念，最後決定一早買花到日台交流協會獻花；雖然適逢假日協會沒有開放，只能由樓下警衛拿上樓轉交，但已傳達一份小小心意。

整個下午，不斷有民眾停下腳步簽名、留言，有牧師在場帶領民眾默哀、祈禱，也有人靜靜駐足，細細檢視其他人的留言；民眾則以中文、英文與日文，書寫對安倍晉三的思念與感謝。

民眾的留言內容，包括：「日本加油」「感謝您為台灣做的事，RIP」「你擁有偉大且精彩的一生，感念會永留世人心中」「辛苦您了！非常謝謝您！離苦得樂，心無罣礙」「謝謝您曾為世界帶來美好的一切，請安息！台灣愛您！」等訊息，表達了台灣民眾真摯感情。

日台交流協會昨晚也以台北101點燈敬悼安倍晉三在臉書發文說：「心痛，然而在無法以言語表達這份悲痛的今夜，看到台北101以溫暖光線照亮我們的心，非常欣慰。謝謝台灣與我們同在，與我們同心共苦。」

此外，因過去曾有統派人士前往日台交流協會抗議，台北市警察局松山分局表示，為維護交流協會駐地、人員安全及轄區內治安，上午已派員巡守，針對大型留言牆加強巡邏守望勤務，並與日台交流協會等單位保持橫向聯繫。（編輯：林克倫）1110709

日本台灣交流協會外今天出現民間自發豎立約兩米高的大型留言牆，許多民眾以中、日文簽名留言，追悼安倍晉三。中央社記者林克倫攝 111年7月9日

前日本首相安倍晉三8日在奈良街頭助選時遭槍擊身亡，舉世震驚。位於台北市慶城街的日本台灣交流協會外，9日出現一面大型留言牆，許多民眾到場以中、日文簽名留言，追悼「台灣永遠的好朋友」。中央社記者謝佳璋攝 111年7月9日