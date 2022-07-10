安倍晉三曾留學南加大 洛杉磯留下青春足跡

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特派專欄（中央社記者林宏翰洛杉磯10日專電）日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，消息一出，遠在太平洋另一端的美國也同感震驚，特別在南加州的洛杉磯，這裡與安倍有一段多年緣分。

不僅是因為洛杉磯有全美最廣大的日裔社群，更是因為安倍晉三40多年前曾在南加州讀書。有人說那段時間可能是他人生最無拘無束的日子。

儘管安倍晉三在南加州大學（USC）的學生身分短暫，甚至沒畢業，但南加大校長佛特（Carol Folt）發表追思文章時，就是以校友暱稱「特洛伊人」（Trojan）稱呼安倍。

安倍晉三在1978年到1979年間，曾有3個學期就讀南加大的公共政策學院，研習英語，選修國際關係、歷史與政治學等課程，當年他還不到25歲。

離開南加大之後，安倍晉三回到日本展開政治生涯，時隔將近40年，他才又趁著訪美的機會，重返校園。

2015年安倍晉三以日本首相的身分出訪，會見當時的美國總統歐巴馬，發表美日共同聲明外，還在白宮出席國宴、於國會發表演說，一個星期訪美行程最後一站就是洛杉磯。

這趟7年前的洛杉磯之行，安倍走訪日裔美國人博物館，出席美日經濟論壇，在美國智庫亞洲協會（Asia Society）演講，就在他前往機場的前一站，他踏進南加大校園，校方為他披上印有SC字樣的棒球外套。

南加大網站上的校訊記載這段安倍重回母校的私人行程，開頭第一段就說「安倍首相怎麼可以就此離開美國而不回USC看看」，可見安倍與南加大的情誼不凡

媒體報導，南加大國際關係教授片田（Saori Katada）回憶當時與安倍一起逛校園的情形。

片田說：「他到處走走看看，一副非常懷念學生時代的樣子……我認為，他在美國的那兩年，是他人生最無拘無束的年代，因為他出身在一個知名的政治世家，當年隻身來到洛杉磯，享受獨立自主的生活。」

安倍當時對亞洲協會的演講，也談到對學生時代的懷念之情，特別是留美期間愛看好萊塢電影，最喜歡的一部是「畢業生 」（The Graduate）。他感謝洛杉磯人對日本文化的包容，無論是動漫、美食或者是運動員。洛杉磯道奇隊是最早引進日本球員的美國職棒隊伍之一。

洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）在追悼安倍的公開聲明中，也提到安倍2015年的那一次到訪。他說自己很榮幸能在安倍訪問洛杉磯的時候與他見面，最受感動的是安倍對於環太平洋地區夥伴關係的視野。

賈西迪說：「安倍首相在洛杉磯度過了他一部分的成長歲月，他同時是這座城市的朋友與擁護者。我想向安倍家族與全體日本人表達，在這心痛的時刻，你們在洛杉磯的親愛的朋友們與你們同在，一同哀悼，一起緬懷安倍首相。」（編輯：黃自強）1110710