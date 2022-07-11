安倍晉三遇刺 犯嫌2021年秋天決定行凶

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本讀賣新聞今天報導，參與調查的相關人士透露，41歲犯嫌山上徹也面對警詢時說，2021年秋天就決定殺害安倍，並開始在家中製造武器。

安倍晉三8日到奈良市為自民黨參議員候選人佐藤啓站台時，遭山上持改造槍枝槍殺身亡，震驚日本及國際社會。山上當場被依現行犯逮捕，10日被依殺人罪嫌移送檢方偵辦。

相關人士表示，山上提到特定宗教團體名稱，表示恨到「絕對要給予教訓」。山上母親至遲在2000年左右成為該宗教團體信徒後，給予高額捐款最後破產，讓山上從自己的生活變得辛苦開始，一直到2021年夏天都鎖定宗教團體高層作為殺害對象。

不過，2021年9月時，山上在網路上看到一段影片，在這個宗教團體的代表等人成立的一個民間活動團體集會上，播放安倍的錄影致詞畫面。

山上認為要接觸到宗教團體高層有困難，看了影片認為安倍跟這個宗教團體有關聯，所以確信絕對要殺害安倍。

至於本來想製造炸彈，後來改成製造易於縮小目標對象的手槍，山上說，「炸彈會讓不相關的人死亡，所以放棄」。

警方除了在事發現場查扣山上用來犯案的凶槍，之後也在山上家中起出數把構造類似的改造槍枝。山上在影音平台尋求製槍教學，並在網路上購買材料，今年春天時完成改造槍枝。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1110711