日本參院選戰起跑 安倍菅義偉助選強調安保重要性

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（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本第26屆參議院大選選戰起跑。執政黨自民黨籍前首相安倍晉三、菅義偉助選時都強調安全保障重要。菅義偉說，日本周邊有俄羅斯、北韓和台灣海峽，安保環境嚴峻。

日本第26屆參議院大選今天公告，各黨到7月10日的投開票日前，展開為期18天的選戰。登記參選區域及比例代表的候選人共有545人，將角逐125個席次。

安倍今天上午在JR有樂町車站前、傍晚在JR立川車站北口幫東京都的自民黨籍參選人、前女藝人生稻晃子助選。安倍說，他擔任首相時於2016年主導的「實現工作方式改革會議」任用生稻擔任民間議員，他認為生稻表現得很好，鼓勵她出馬參選。

安倍說，現在大家看到受俄羅斯侵略的烏克蘭人的情況後，大家都學到些什麼教訓呢？北大西洋公約組織（NATO）同盟國的威脅只有俄羅斯，但日本的周邊有俄羅斯、中國、北韓，日本一定要徹底守護區域的和平穩定、守護人民的性命才行。

他說，為了守護領土、領海、領空以及日本的驕傲，大家一定要努力，要充實國防能力，國防費須毅然決然的增額。自己不努力保衛國家的話，沒有其他的國家會來相救。

他還說，現在大家看到烏克蘭那麼努力保衛國家，所以世界很多國家伸手相救，但烏克蘭沒同盟國，沒有國家與烏克蘭一同奮戰。如果烏克蘭有加入北約的話，相信俄羅斯就不敢對烏克蘭動手。

安倍說，幸好日本有美國這個同盟國，美日同盟有必要強化。他執政期間在2015年制訂了和平安全法制，使得日本可行使集體自衛權，美日成為可互助的同盟。

他強調，為了世界的和平穩定，日本應發揮領導權，期待選民讓執政的自民黨能打贏這場參議院選戰。

自民黨籍東京都候選人朝日健太郎期待連任，今天中午在JR新宿車站西口獲得安倍助選、傍晚在JR立川車站北口獲得菅義偉助選。

菅義偉在談到有關安全保障的問題時表示，很多日本民眾對俄羅斯侵略烏克蘭一事很關心，還問「日本有沒有關係啊？」

他說，環繞日本的安全保障環境很嚴峻，因為對日本而言，俄羅斯是鄰近的國家，日本周邊還有北韓、還有台灣海峽，在這樣的情況下，美日同盟非常重要，美日同盟一定要發揮功能才行。

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他批評以前民主黨籍首相鳩山由紀夫執政時，一度使得美日同盟無法發揮功能，後來2010年發生了中國漁船在釣魚台（日本稱尖閣群島）海域與日本海上保安廳巡邏船相撞、2012年俄羅斯總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）踏上北方領土、2012年南韓總統李明博踏上竹島（南韓稱獨島）。

菅義偉表示，外交、安全保障相當重要，7年前安倍執政時制訂了和平安全法制，當時他擔任內閣官房長官，認為這法制一定要通過才行，有了和平安全法制才使得美日同盟得以發揮功能，讓政治安定。（編輯：林治平）1110623