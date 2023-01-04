台灣安倍之友會贊助獎學金 日留學生抵台參訪研習

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北4日電）台灣安倍晉三之友會今天表示，日前運用在日本報紙刊登悼念前日本首相安倍晉三剩餘款項，提供25名以上日本青年、每人22萬元獎學金來台留學，這些學生已抵台，將參訪台積電、同時向安倍銅像獻花。

台灣安倍晉三之友會上午發布新聞稿表示，為繼承安倍晉三遺志並推動深化台日關係，民間團體「台灣安倍晉三之友會」去年10月成立後，開展台日民間外交親善活動。

台灣安倍晉三之友會指出，他們運用數月前來自台灣各界，在日本報紙登廣告悼念安倍的剩餘款項，在今年度提供每人上限100萬日幣（約新台幣22萬元）的1年獎助學金，提供日本青年來台灣留學，希望能夠培養新一代的「知台派」。

台灣安倍晉三之友會說明， 日前已公布第一屆共25名錄取名單，今天起至6日舉辦錄取者研習營帶領大家認識台灣。另外，參加此次活動者除已在台留學及從日本趕來參加的19名錄取者外，還有從日本松下政經塾來訪的2名塾生。

一行人預定將前往台南科學園區，參訪台積電工廠、拜會台南巿長黃偉哲、參觀烏山頭水庫八田與一紀念園區，也將前往高雄紅毛港保安宮向安倍晉三銅像獻花、參訪高雄市議會、拜會高雄市長陳其邁。（編輯：翟思嘉）1120104