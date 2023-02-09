安倍晉三回憶錄 言及深受李登輝總統國家觀感動

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日本前首相安倍晉三回憶錄一書8日上市。安倍曾表示，1994年首度會晤時任總統的李登輝時，對李登輝的國家觀大為折服。安倍稱讚李登輝是代表亞洲的偉大領袖。中央社記者楊明珠東京攝 112年2月9日

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（中央社記者楊明珠東京9日專電）2022年遇刺身亡的日本前首相安倍晉三回憶錄昨天上市。書中記載，安倍表示1994年首度會晤時任總統的李登輝時，對李登輝的國家觀大為折服，認為李登輝是代表亞洲的偉大領袖。

日本中央公論新社出版的「安倍晉三回憶錄」收錄安倍生前接受讀賣新聞特別編集委員橋本五郎與論說副委員長尾山宏訪談的內容，描寫日本憲政史上最長任期首相安倍執政的理念、祕辛。訪談從2020年10月安倍卸任首相一個月後起，歷時一年，共18次。

書中第6章描寫安倍談與海外元首包括時任美國總統的川普（Donald Trump）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平等人交手的經驗、印象，並且談到為李登輝的國家觀深受感動。

安倍回顧他於1994年身為自民黨青年局次長訪台，首度拜會時任總統的李登輝時，聆聽李登輝的言談就大為折服。對於李登輝如何堅決守護2300萬人民、李登輝的意志，內心深受感動。安倍說：「李總統是充滿魅力，會吸引人，宛如磁場那樣的人。」

安倍聽到李登輝談及日本統治台灣時代、台日關係深厚等事，覺得李登輝詞藻豐富、學術涵養富哲學，無庸置疑是亞洲具代表性的偉大領袖。

1995年6月27日，總統李登輝（前右）在總統府接見日本自民黨政調會訪華團安倍晉三眾議員（前左）等人。（中央社檔案照片）

1996年安倍身為自民黨青年局局長訪台，此時正是他即將訪中之際，他告知李登輝此事。李登輝說：「請訪中國，告訴他們台灣民主化腳步正穩健前行。」安倍受訪時回憶說，他將此事告知中國後，氣氛變得很差。

被問及身為內閣官房長官、首相之後，私下是否與李登輝有互動的問題時，安倍表示，多次與李登輝通電話，但並沒談及經濟或安全保障等具體的內容。他多次聽到李登輝說要守護台灣，不讓台灣成為國際社會的孤兒，台日、台美的關係要強化，讓台灣受到國際社會認可的言論，他感受到李登輝的強烈信念。

安倍透露，在參拜靖國神社的議題上，自己身為國家領導人的態度曾被李登輝教訓過。

安倍首度執政時，李登輝2007年6月參拜靖國神社。此時安倍即將出席在德國海利根達姆（Heiligendamm）舉行的八大工業國集團（G8）高峰會，將與中國國家主席胡錦濤舉行雙邊會談。

此次是李登輝卸任總統後第3度訪日，是安倍執政期間，李登輝第1、2次訪日的時候，日本政府盼他低調，第3次訪日，安倍說「就尊重總統的心意，讓他參拜靖國神社。」

安倍晉三回憶錄中記載，安倍曾請教李登輝的看法。李登輝說：「我哥哥是大日本帝國海軍軍人，我也以學徒兵身分出征，身為日本陸軍軍人拼命奮鬥。戰爭期間，我是日本人。我哥哥戰死南洋，當時戰歿將被供奉在靖神國社，這是士兵與國家之間的契約。當然，我認為我哥哥被當成神供奉在靖國，我能與哥哥見面的地方就唯有靖國神社，所以我會與哥哥在靖國重逢。」

安倍受訪時表示，聽到李登輝這番話，根本說不出要求李登輝別參拜靖國的話。李登輝還對安倍說：「日本人到底在做什麼？已喪失過去日本人的精神了嗎？為國捐軀者被供奉在靖國，身為國家領導人參拜靖國不是理所當然的嗎？」安倍說，聽聞此語，啞口無言。

安倍晉三回憶錄的副標題為「首相不為人知的孤獨、決斷和暗鬥」。內容談到安倍痼疾復發到辭去首相的心路歷程，以及兩度執政推動的內政、外交政策。

安倍晉三回憶錄的訪談人橋本五郎、尾山宏在序中表示，此書2020年一月大致上已完成，等待付梓，但安倍希望再稍等一下才出版。因為他想身為自民黨最大派閥「安倍派」重返政界，可能是他認為部分內容有點敏感，對於出版感到躊躇。未料，他2022年7月遇刺身亡。

兩位訪談人指出，這本被認為是戰後第一級的回憶錄若就此「長眠」，實在太可惜。在安倍辭世49天過後，經安倍夫人安倍昭惠同意，如今終於出版。（編輯：黃自強）1120209