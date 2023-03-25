安倍紀念影像展3/27登場 親做章魚燒宴客照首度公開

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（中央社記者劉千綾台北25日電）已故日本首相安倍晉三紀念影像展27日將在台北舉行，展出200張照片，包含安倍與台灣交流身影，更將首次公開遺孀安倍昭惠珍藏的生活照，其中一張是安倍在家中製作章魚燒招待賓客。

日本產經新聞和台灣智庫國策研究院合作，3月27日至4月10日將在台北市張榮發國際會議中心舉辦「安倍晉三紀念影像展」，由產經新聞19名攝影記者歷時近30年拍下的安倍身影，以及安倍昭惠珍藏的生活照等，共約200張照片自日本運到台灣展出。

台灣安倍晉三之友會會長陳唐山、日本產經新聞台北支局長矢板明夫、黑熊學院院長沈伯洋、日本「正論」雜誌發行人有元隆志等人，今天出席安倍晉三影像展開幕式前記者會，會中提前公開部分珍藏照片。

安倍昭惠因為4月日本眾議院議員助選，無法抽空來台；她錄製影片表示，感謝台灣朋友在安倍過世後給予的溫暖慰問，以及建造銅像和舉辦音樂會紀念安倍，希望7月能到台灣和大家相聚。

「安倍晉三紀念影像展」27日起至4月10日將在台北舉行，呈現已故前日本首相安倍晉三和台灣交流的照片等影像紀錄，25日在展前記者會上率先曝光部分影像。中央社記者謝佳璋攝 112年3月25日

矢板明夫特別向媒體介紹2張照片，其中一張是安倍在家中製作章魚燒招待客人，由安倍昭惠提供；另一張是安倍和太太在義大利出席峰會，兩人空檔期間看海景、喝咖啡的照片，由安倍親信、自民黨政調會長萩生田光一提供。矢板明夫說，這些照片很難得、也是媒體拍不到的。

陳唐山說，安倍不僅是口頭支持台灣，更用行動愛台灣，安倍感念台灣民眾在311大地震時賑災救援，在COVID-19疫情之初，呼籲日本政府提供台灣疫苗；也在台灣鳳梨輸中受阻時，鼓勵開放台灣鳳梨進口到日本。

陳唐山指出，安倍提出日本、美國、澳洲及印度參與的「四方安全對話」，在台海危機緊張之際，發揮重要的地緣政治影響力，是非常有遠見、堅守民主價值的政治家；安倍的過世讓台灣損失一位有人格、有愛心的好朋友。

有元隆志表示，攝影展已在東京、大阪以及安倍的故鄉下關等地舉辦，展出許多安倍與台灣交流的照片，象徵日台友好；他提及，安倍本來想在2021年日本參議員選舉結束後訪台，但很遺憾，在選舉期間遇刺身亡，「我們一定要繼承安倍首相的遺志，完成推動日台關係的事業。」（編輯：謝佳珍）1120325

已故前日本首相安倍晉三紀念影像展記者會25日在台北舉行，展覽將呈現安倍晉三生前與台灣與台灣交流畫面及日常生活珍貴照片等。中央社記者謝佳璋攝 112年3月25日

已故前日本首相安倍晉三紀念影像展展前記者會25日在台北舉行，日本產經新聞台北支局長矢板明夫（前）出席， 介紹記者會中所展示照片。中央社記者謝佳璋攝 112年3月25日

已故前日本首相安倍晉三紀念影像展展前記者會25日在台北舉行，日本產經新聞台北支局長矢板明夫（右3）、台灣安倍晉三之友會長陳唐山（左3）、日本正論雜誌發行人有元隆志（左2）、黑熊學院長沈伯洋（右）等人出席合影。中央社記者謝佳璋攝 112年3月25日