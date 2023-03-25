安倍紀念影像展3/27登場 親做章魚燒宴客照首度公開
（中央社記者劉千綾台北25日電）已故日本首相安倍晉三紀念影像展27日將在台北舉行，展出200張照片，包含安倍與台灣交流身影，更將首次公開遺孀安倍昭惠珍藏的生活照，其中一張是安倍在家中製作章魚燒招待賓客。
日本產經新聞和台灣智庫國策研究院合作，3月27日至4月10日將在台北市張榮發國際會議中心舉辦「安倍晉三紀念影像展」，由產經新聞19名攝影記者歷時近30年拍下的安倍身影，以及安倍昭惠珍藏的生活照等，共約200張照片自日本運到台灣展出。
台灣安倍晉三之友會會長陳唐山、日本產經新聞台北支局長矢板明夫、黑熊學院院長沈伯洋、日本「正論」雜誌發行人有元隆志等人，今天出席安倍晉三影像展開幕式前記者會，會中提前公開部分珍藏照片。
安倍昭惠因為4月日本眾議院議員助選，無法抽空來台；她錄製影片表示，感謝台灣朋友在安倍過世後給予的溫暖慰問，以及建造銅像和舉辦音樂會紀念安倍，希望7月能到台灣和大家相聚。
矢板明夫特別向媒體介紹2張照片，其中一張是安倍在家中製作章魚燒招待客人，由安倍昭惠提供；另一張是安倍和太太在義大利出席峰會，兩人空檔期間看海景、喝咖啡的照片，由安倍親信、自民黨政調會長萩生田光一提供。矢板明夫說，這些照片很難得、也是媒體拍不到的。
陳唐山說，安倍不僅是口頭支持台灣，更用行動愛台灣，安倍感念台灣民眾在311大地震時賑災救援，在COVID-19疫情之初，呼籲日本政府提供台灣疫苗；也在台灣鳳梨輸中受阻時，鼓勵開放台灣鳳梨進口到日本。
陳唐山指出，安倍提出日本、美國、澳洲及印度參與的「四方安全對話」，在台海危機緊張之際，發揮重要的地緣政治影響力，是非常有遠見、堅守民主價值的政治家；安倍的過世讓台灣損失一位有人格、有愛心的好朋友。
有元隆志表示，攝影展已在東京、大阪以及安倍的故鄉下關等地舉辦，展出許多安倍與台灣交流的照片，象徵日台友好；他提及，安倍本來想在2021年日本參議員選舉結束後訪台，但很遺憾，在選舉期間遇刺身亡，「我們一定要繼承安倍首相的遺志，完成推動日台關係的事業。」（編輯：謝佳珍）1120325
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