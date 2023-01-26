追贈安倍晉三特種大綬卿雲勳章 夫人昭惠代表接受

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（中央社台北26日電）駐日代表謝長廷今天在代表處代表政府追贈已故前日本首相安倍晉三「特種大綬卿雲勳章」，安倍遺孀安倍昭惠代表接受。

謝長廷致詞表示，安倍前首相是對台灣最友好的日本首相，他的逝世震驚台灣各界，台灣從政府到民間以各種方式表達哀悼之意，蔡英文總統在臉書致哀，並派遣代表團出席安倍前首相國葬，另有包括立法委員在內約100人出席在山口縣舉行的縣民葬。

謝長廷指出，政府為感念安倍生前對台日關係的貢獻，特別追贈「特種大綬卿雲勳章」。追贈儀式莊嚴溫馨。

安倍晉三2022年7月8日為自民黨議員進行街頭輔選時遇刺身亡，副總統賴清德前往東京出席葬禮並向家屬致意慰問。日本政府9月27日於東京武道館舉辦國葬，台日關係協會會長蘇嘉全等出席弔唁。（編輯：廖漢原）1120126