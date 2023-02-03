日本自民黨最大派閥安倍派誰主導 萩生田：若幫得上忙我會努力

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日本執政黨自由民主黨最大派閥「安倍派」會長安倍晉三去年7月遇刺身亡後，新會長尚未選出。自民黨政調會長萩生田光一（中）表示，若幫得上忙他會努力。（共同社）

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（中央社記者楊明珠東京3日專電）日本執政黨自由民主黨最大派閥「安倍派」會長安倍晉三去年7月遇刺身亡後，新會長尚未選出。自民黨政調會長萩生田光一日前在網路節目表示，盼在安倍去世一週年前選出新會長，且若幫得上忙，「我都會努力」。

自民黨最大派閥清和政策研究會、由安倍晉三率領後通稱安倍派（有97名國會議員），目前由鹽谷立、下村博文擔任代理會長，加上日媒稱「5人眾」的萩生田光一、自民黨參議院幹事長世耕弘成、經濟產業大臣西村康稔、內閣官房長官松野博一、自民黨國會對策委員長高木毅組成共7人看守小組集體領導。

安倍派的會長一職長期空缺，自民黨內部有人認為安倍派的影響力勢必式微且早晚會分裂。

日本產經新聞報導，萩生田1月31日在網路節目時說：「希望在安倍逝世一週年忌之前能選出新的領導人（會長），形成大家共同支持的體制。」

被網路節目主持人問及是否有意願擔任會長時，萩生田表示他當過幾屆眾議員，累積一些經驗，現在不是自己想做這或不想做這的情況。他說：「不論是黨內或派內，如果大家都說我幫得上忙的話，不論是什麼立場，我都會努力。」

被問及安倍派內的氣氛時，萩生田表示，有人說安倍派早晚會分裂、派內競爭激烈，其實不然。就如同搞笑藝人3人組「鴕鳥俱樂部」說的經典段子「你請、你請」那樣，大家有互相禮讓的感覺。

萩生田去年12月10日至12日訪問台灣，是時隔19年再有身居自民黨「黨三役」（三巨頭）人士訪台，與總統蔡英文等政要會談，並前往五指山國軍示範公墓前總統李登輝墓前獻花致敬。萩生田透露，安倍原本計畫9月到李前總統墓前致敬，所以此行一定要代替安倍前來。

日本執政黨自由民主黨政務調查會長萩生田光一（左1）去年12月11日前往五指山國軍示範公墓，向前總統李登輝致敬。（李登輝基金會提供）

率領參議院安倍派參議員的世耕弘成去年12月27日訪台時對媒體說：「安倍時時關懷台灣，自己會更努力深化日台連結。」世耕還與多名安倍派國會議員到高雄安倍銅像前獻花默哀。

日本讀賣新聞去年12月28日報導，萩生田與世耕的訪台被解讀為向安倍派內外展現有心繼承安倍遺志。安倍派內有人說：「這是兩人在搶當安倍接班人的宣傳戰。」

清和政策研究會前會長、前首相森喜朗目前對安倍派還有影響力，他去年12月13日在東京都一家飯店與「5人眾」聚餐時指示5人須持續合作，安倍派一定要團結，不能分裂。

有關日本將大增防衛費（國防費）的財源，日本首相岸田文雄考慮靠增稅方式取得，但萩生田、世耕、西村都公然唱反調。萩生田去年年底表示，若要靠增稅，就須在增稅前先解散眾議院舉行大選，爭取人民的信任。他日前再度強調：「這想法不變。」1120203