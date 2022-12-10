萩生田挺台加入CPTPP 盼再鬆綁福島食品管制

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日本執政黨自民黨政務調查會長、已故首相安倍晉三生前親信萩生田光一（中）率團訪台，10日晚間在台北圓山大飯店接受媒體訪問。中央社記者徐肇昌攝 111年12月10日

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（中央社記者齊藤啟介、黃雅詩台北10日電）日本自民黨政務調查會長萩生田光一今天表示，他與總統蔡英文討論經貿議題，他個人很支持台灣加入CPTPP，也期盼台灣進一步放寬對福島農產品進口管制。

萩生田此行是日本自民黨高層睽違19年再度訪台，引起高度關注，大批日媒隨行採訪。萩生田今天傍晚在圓山大飯店接受媒體聯訪。

對於台灣爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），甫於今年8月卸任經產省大臣職務的萩生田指出，台灣能遵守CPTPP要求的高水準規範，他個人非常支持台灣加入；但他強調，這必須由國際共同決定，日本政府採何種立場，將依國際規定再行談判。

萩生田表示，他個人很關心台灣對福島5縣農產品的進口管制，雖然今年2月大部分管制已廢除，但目前仍有幾個項目有管制，期望台方以科學證據繼續進行台日雙方的溝通。

媒體詢問中國近日禁止台灣酒類進口，日方是否可能提供推銷等協助；萩生田說，透過安倍的推銷，讓日本人知道台灣鳳梨的美味，他不了解目前兩岸貿易實際內容，若台灣廠家對產品銷日有所困惑，他個人願嘗試謀求解決之道。

萩生田表示，台日曾互贈口罩、疫苗，是彼此能互助發展的友人，但食物和能源攸關每個國民生命，他不認同將這些物資運用成政治手段；儘管俄國侵略烏克蘭，但日本仍持續向俄國購買天然氣，對此G7（七大工業國）也同意。

針對安保議題，萩生田指出，今年8月中國軍演，5枚飛彈墜落在日本EEZ（專屬經濟區）內，中國此舉印證安倍所言「台灣有事、日本有事」，台灣海峽在安保與經貿方面都是印太地區重要航道，日台必須共同維護。

媒體追問日台是否達成具體安保共識？萩生田說，日台雖無正式邦交，但屬「朝向同一目標走過來」的重要友人，都有同樣的危機意識，亦不希望用武力改變現狀，雙方有針對自己所能做的措施交換意見。

在半導體合作方面，萩生田說，台積電去年公布在日本興建工廠，並與日本SONY和DENSO公司合作，工廠正快速興建中；另有很多台灣研究單位在茨城縣等地進駐，他感謝台灣企業踴躍前往日本。

萩生田說，日美有針對半導體供應鏈提出基本方向， 盼建構國際合作體制以強化經濟安全，這次訪台他想建立的就是「對方需要時足以相互通融的關係」。

對於日本在野黨議員要求日本首相岸田文雄表態反對台獨，萩生田說，有關兩岸問題，日方的基本立場是不予置評，今天會談上也未談到此議題，自民黨內也沒有人提出此議題。

萩生田說，他訪台無意讓台海局勢更緊張，是要在國際社會建立不容許以武力改變現狀的共識。（編輯：林克倫）1111210

日本自民黨政務調查會長萩生田光一（中）10日率團訪台，為時隔19年再有身居自民黨「黨三役」（黨內3大要職）人士訪台，他晚間抵達台北圓山大飯店，11日將出席台日關係永續論壇。中央社記者徐肇昌攝 111年12月10日