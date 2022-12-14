加拿大代表：加入CPTPP 需良好國際貿易紀錄

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）加拿大駐台代表倪傑民今天表示，加國印太戰略重點之一，是確保未來加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成員皆符合高標準要求，並有「良好國際貿易紀錄」。

倪傑民（Jim Nickel）今天舉行加拿大印太戰略說明記者會，他強調加拿大在印太地區，不論在軍事或外交層面，都會提高「存在」（presence）與能見度，例如派遣更多軍艦穿越台海。

在外交互動層面，倪傑民預期，加拿大政府可望派遣更多高層級或資深官員訪台，但目前尚無具體計畫可公開。他認為，在台灣解除邊境防疫管制後，也將恢復到疫情前的常態，有更多加拿大國會議員團訪台。

在經貿方面，倪傑民表示，台加「投資促進及保障協議」（FIPA）最快在今年底就可望有進一步消息，以進入接續的實質談判，不過這是部長層級決定，時程仍可能受到聖誕假期影響。

倪傑民說，加拿大除盼與台灣強化在供應鏈方面的合作，也將積極與區域夥伴合作，堅持以高標準規範擴展CPTPP。

媒體追問，近日中國刁難禁止台灣酒類、漁產輸入，是否不符CPTPP高標準要求，及加拿大是否支持台灣加入CPTPP。

對此倪傑民表示，CPTPP不只牽涉關稅談判，還有環境、勞工、服務、科技等廣泛面向，不只涉及農產品市場通路，是更高層次的現代協議，因此加拿大等CPTPP成員的共識是，「任何新加入成員須符合的門檻標準都要非常高」。

倪傑民表示，任何CPTPP新申請國除需有「強大企圖心」，更要有「過去在其他國際貿易協議的良好紀錄」，包括過去在世界貿易組織（WTO），或與其他國的雙邊貿易，都要有良好表現。

倪傑民說，中國與台灣加入CPTPP的申請案尚未進入討論程序，現在評估言之過早，但他可說不少CPTPP成員國，都很樂見台灣政府已準備了充分的相關資料提供審查，「可看出台灣做了很多的努力」。

對於強化半導體供應鏈合作，倪傑民表示，台積電晶片對加拿大也非常關鍵，台積電在加拿大已有投資，但屬研發和設計層面，加拿大有很多半導體生產所需的關鍵原料，台積電近期赴美設廠，或許也將開啟在北美區域一些新合作契機。（編輯：楊蘭軒）1111214