陳其邁訪日交流 日議員：推動台灣加入CPTPP

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高雄市長陳其邁訪日，昨天晚上與日本國會友台團體「日華議員懇談會」相見歡，雙方就疫後台日關係展望、台海和平議題等交換意見。「日華懇」會長古屋圭司並表達全力支持台灣加入CPTPP。

陳其邁率市府團隊訪日，昨天拜會東京都知事小池百合子，並與日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」議員們交流，今天上午則前往豐洲市場參訪。

高雄市政府行政暨國際處今天新聞稿表示，陳其邁昨天晚上與「日華議員懇談會」會長古屋圭司、副會長衛藤晟一等5名國會參眾議員交流，雙方就疫後台日關係展望、台海和平議題交換多項意見。

陳其邁強調此行是感恩之旅，要當面向日本朋友對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間慷慨捐贈台灣疫苗一事致上衷心感謝。古屋圭司則回應日本人同樣不曾忘記台灣率先捐贈200萬片口罩的善意，台日關係「患難見真情」。

古屋圭司並表示，今後最重要任務是推動台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（ CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 ）」，以及維持台灣民主制度繁榮，希望雙方未來能共同深化台日友誼，合作確保區域的和平穩定。

陳其邁指出，「日華懇」對於台日關係的貢獻有目共睹，在友台議員的打拚下，台日交流蒸蒸日上，而古屋圭司更是訪台超過50次，非常歡迎古屋造訪高雄。

陳其邁也向古屋表示，台日在經濟上具有重要互補關係，希望兩國能持續強化半導體科技領域合作，感謝古屋力挺台灣參與「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，期待能為台、日兩國及世界經貿帶來多贏的局面。（編輯：謝雅竹）1111213