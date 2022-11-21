加入CPTPP 吳釗燮：目前沒碰到任何國家說不支持台灣

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）外交部長吳釗燮今天在立院備詢時表示，在推動台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）過程，「目前為止還沒有碰到一個國家，公開或私下講說他們不支持我們。」

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）18日在APEC表示，只有被承認國家才能加入CPTPP，隨後澳洲政府與艾班尼斯都澄清指出，澳洲各黨對支持台灣加入的立場未變。

立院外交及國防委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分。無黨籍立委林昶佐、國民黨立委溫玉霞都關切台灣加入CPTPP進度。

林昶佐質疑，台灣澄清澳洲總理發言時，不必自我矮化，主張經濟體也能加入CPTPP，應該大方說台灣就是主權國家。

對此吳釗燮回應表示，外交部絕對不容許台灣遭到矮化，當澳洲總理這樣子講話之後，外交部第一時間就逕洽澳洲政府，在台灣這邊也立刻逕洽澳洲駐台代表，表達「恁勒供蝦」（台語：這是在說什麼）。

吳釗燮說，他從很年輕就聽到社會賢達說過，如果台灣自己不承認是個主權獨立的國家，就沒有條件要求其他國家承認台灣，外交部就是代表國家主權，這點他絕對會做到。

溫玉霞詢問目前有多少國家支持台灣加入CPTPP，吳釗燮表示無法具體回答數字，但目前為止幾乎每個國家都願意跟台灣進行非正式諮商，有些原來還不了解台灣，或對台灣入會態度比較冷淡的國家，經過很多努力後，也採取比較開放支持的態度。

至於台灣加入的時間表，吳釗燮說，英國入會申請還沒完成，台灣的案子應是等到英國入會案完成後才會進行，因此速度是沒辦法很快的，但到目前所知，各個國家是沒有人反對台灣加入的。

吳釗燮表示，明年紐西蘭是CPTPP秘書處又是主席，角色非常凸顯的，台灣跟紐西蘭間的經貿諮商相當頻繁，如果台灣能夠維持高標準，且能跟所有其他會員國完整諮商、取得同意，他相信紐西蘭應該是會支持的。（編輯：趙蔚蘭）1111121