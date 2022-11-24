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21世紀貿易倡議談判 鄧振中：盼年底能簽階段性協定

2022/11/24 13:02（11/24 13:16 更新）
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圖為行政院政務委員鄧振中。（中央社檔案照片）
圖為行政院政務委員鄧振中。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北24日電）行政院政務委員兼經貿總談判代表鄧振中今天表示，APEC期間曾與美國貿易代表戴琪對話，雙方對21世紀貿易倡議下次的談判時間、地點保持彈性，但都同意要儘速取得成果，台灣目前仍希望年底前能簽定階段性協定。

2022 APEC年會落幕，外交部與國家發展委員會今天在行政院會報告「經濟領袖會議總結」與「第33屆年度部長會議」情形。

面對各界關注台灣在APEC期間與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）的互動，鄧振中今天出席政院會後記者會時表示，確實有很多機會與戴琪會面，雙方討論內容，主要是檢討台美21世紀貿易倡議

台美21世紀貿易倡議是什麼？

台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。

倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。

首次會議預定2022年6月27日當週在美國華府舉行。

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推動至今的進展，兩邊都相當滿意已舉行數次會議，尤其11月上旬在紐約的談判，讓談判人員能夠長時間就各項議題交換意見。

鄧振中說，他與戴琪都認為這樣的談判會議很好，應該要持續進行。

至於下次會議時間與地點，鄧振中說，目前尚未決定，但有共識儘快推動，早點獲致成果，若美方因為在亞洲、歐洲、非洲等計畫繁重不便來台，台灣也願意赴美展開談判。

雖然二次談判的時間地點未定，但鄧振中表示，台灣目前希望在年底前，有機會能簽定階段性協定，「這個盼望仍在，但具體進展要看談判狀況」。

台美6月1日啟動21世紀貿易倡議、8月18日雙方團隊首次實體見面，11月上旬在美國紐約舉行首次實體談判會議，台灣部分鎖定貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規等4項議題盼談判出階段性成果後，就能先簽署第一批協定。

另外，鄧振中說，此行也趁機會透過不同形式的交談，遊說跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的成員國，除墨西哥因未派員參與沒有談話外，其他現場多數會員都在，皆有把握機會溝通。

鄧振中也說，目前CPTPP成員國的立場相當一致，皆盼先處理英國入會，以此證明新會員國入會必須要滿足高標準，後續才會討論其他正在等待的申請國該以何種型態進行審查，還需一點時間。（編輯：張均懋）1111124

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