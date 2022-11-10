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台美21世紀倡議按部就班推進 台灣盼分階段簽署協定

2022/11/10 20:34（11/10 20:55 更新）
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台美21世紀貿易倡議首場實體談判落幕，知情官員透露，雙方聚焦貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規等4議題。（中央社檔案照片）
台美21世紀貿易倡議首場實體談判落幕，知情官員透露，雙方聚焦貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規等4議題。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北10日電）台美21世紀貿易倡議首場實體談判落幕，知情官員透露，雙方聚焦貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規等4議題，皆是台灣鎖定想先談成的項目，若後續達成階段性成果，期待簽署第一批協定，明年美國舉辦APEC峰會前全數談妥的最終目標不變。

台美6月1日啟動21世紀貿易倡議，範圍包含貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規等11項議題，並於8月18日啟動談判，這兩天在美國紐約舉行首次實體談判會議。

知情官員接受中央社記者訪問時指出，美國貿易代表署（USTR）雖然新聞稿只表達雙方就多個貿易領域的關鍵概念交換意見，但實際上討論範圍仍是聚焦在貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規等台灣鎖定的首次談判議題。

官員表示，雖然美方說法相較保留彈性，但今天的會議顯示台美21世紀貿易倡議正按部就班推進中，目前貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規等4項議題若先談判出階段性成果，期待能先簽署第一批協定，未來若有已完成的談判議題也能比照處理。

這名官員指出，政府企圖心很高，最終是希望能在美國明年舉辦APEC峰會前，全數談妥，為獲致高標準且具經濟意義的貿易協定做足準備。

至於未來談判如何進行，官員說，首次實體會議就是各項議題的負責人彼此認識、建立對口，後續各自透過實體或視訊會議溝通討論，同時經貿辦也會掌握各項議題的談判進度，適時討論舉行攸關整體談判進度的會議，「這些將交互進行，按部就班推進談判進度」。（編輯：潘羿菁）1111110

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