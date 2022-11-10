台美貿易倡議會商 美：11領域關鍵概念交換意見
2022/11/10 07:44（11/10 07:56 更新）
台美21世紀貿易倡議會談9日結束。美國貿易代表署表示，雙方就多個貿易領域的關鍵概念交換意見，未來將召開更多會議。（中央社檔案照片）
（中央社記者江今葉華盛頓9日專電）台美21世紀貿易倡議歷時2天的會談今天結束。美國貿易代表署發布新聞稿表示，會議富有成效，雙方就多個貿易領域的關鍵概念交換意見，未來將召開更多會議。
「台美21世紀貿易倡議」第一回合談判8至9日在紐約舉行，由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮帶隊，美方則由美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）擔任首席談判官員。
會商結束後，美國貿易代表署發布新聞稿表示，2天的會談富有成效，雙方就這項倡議規劃的11個貿易領域關鍵概念交換意見。雙方約定將召開更多會議。
這次會談的美方代表團成員還包括白宮國家經濟會議（NEC）、商務部、財政部、小型企業署（SBA）及食品暨藥物管理局（FDA）官員。台灣與會部會還包含財政部、法務部、國發會、經濟部及駐美代表處。
台美6月1日啟動21世紀貿易倡議，議題包含貿易便捷化、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟等11項。（編輯：郭中翰）1111110
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台美貿易倡議會談 美由助理貿易代表麥卡廷帶隊