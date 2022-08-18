台美啟動21世紀貿易談判 總統：讓經濟體質更強韌

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（中央社記者葉素萍台北18日電）總統蔡英文今天說，台美21世紀貿易倡議，正式啟動協商談判，她要謝謝所有在第一線努力的人員，促成這項重要且實質的進展。她並說，執政團隊會持續努力，讓台灣經貿走向國際，讓國家經濟體質更加強韌。

蔡總統透過臉書指出，台灣經貿必須打入國際，這是執政團隊一直努力的目標。今年6月，啟動台美21世紀貿易倡議，經過兩個多月的協商，雙方已經同意正式啟動台美貿易協商談判。這是深化台美經貿關係非常重要的進展。

她說，在未來的談判中，將透過11項議題談判，來達到4個重要目標，包括：

一、強化國家整體經濟實力：包括促進台美農產品貿易，協助中小企業拓展美國市場、強化數位經濟能量，有利台灣重視環境保護、勞工權益在國際間形象。

二、強化台美雙方投資及貿易：增加國際投資台灣的信心，讓台灣有更多機會吸引美國甚至全球的資金和技術。

三、強化台灣與各國制度化連結：台美貿易協定的簽署，不僅有助於台灣推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），擴展國際空間，也可讓台灣有更多機會與各國加深制度化連結。

四、強化市場經濟體制：雙方可共同合作，增強台灣面對非市場政策及作為的能力。

蔡總統感謝所有在第一線努力的人員，促成這項重要且實質的進展。台灣與美國是共享理念的民主盟友，不只要共同捍衛民主自由，更要持續深化經貿等各領域合作關係。

蔡總統說，執政團隊會持續努力，讓台灣經貿走向國際，讓國家經濟體質更加強韌。（編輯：蘇志宗）1110818