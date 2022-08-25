研華何春盛：看好台美21世紀貿易倡議 助台灣闢新徑

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（中央社記者鄭鴻達台北25日電）研華執行董事何春盛今天表示，台灣在人才技術與美國有很強連結，台美「21世紀貿易倡議」能替台灣開闢新道路，此外，美國是全球最大、最先進的市場，GDP占全球3成，建議台灣企業要勇於至歐美日等一軍市場練兵，鍛鍊經營實力。

經濟部國際貿易局今天攜手外貿協會啟動「全球搶單行動專案」，並將在9月起，以三大旗艦計畫爭取海外訂單，盼能創造4.8億美元商機，緩解國內製造業面臨全球經濟下行、去化庫存的壓力。

何春盛出席活動受訪時表示，非常看好台美21世紀貿易倡議，有助於替台灣開闢新徑。美國是全球最大、最先進的市場，其GDP占全球3成，且台灣在傳統上，無論是技術或人才，都與美國有很強的連結。

何春盛建議，若台灣企業能到美國、歐洲與日本等「一軍市場」練兵，對於台灣產業非常有幫助，也可讓企業藉此鍛鍊經營實力。

何春盛解釋，研華除了在美國、中國、歐洲三大市場以外，也在全球布局走得很前面，例如在新南向市場有分公司，尤其是東南亞、印度這塊區域，是全球經濟成長動能最大的一塊。

何春盛提醒，雖然如此，台灣企業也不能只靠東南亞，因為相對於歐美等先進市場，東南亞仍是規模較小的經濟體，台灣企業應勇敢挑戰美、歐與日等「一軍市場」。

何春盛說，台灣因為和東南亞有許多密切的關係，因此在發展新南向市場上有優勢，但若能挑戰一軍市場，不僅可以鍛鍊經營實力，且一軍市場的規模和潛力都很大。

至於全球通膨與經濟下行的挑戰，何春盛表示，不同產業有不同影響，例如通膨對消費型產業有影響，反映在消費型電腦表現下滑，不過研華所在的工業市場，未見衰退，反而看到新商機。

何春盛解釋，因為在不景氣時，民間會投資自動化設備，政府則是挹注資金進行基礎建設，例如美國新的基礎建設計畫，要蓋公路鐵路等基建，從去年就開始發酵。（編輯：潘羿菁）1110825