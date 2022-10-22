日媒專訪 蕭美琴籲民主國家合作加強對中國嚇阻力

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（中央社記者楊明珠東京22日專電）駐美代表蕭美琴日前接受日媒專訪表示，鑑於俄羅斯對烏克蘭的侵略，有必要針對中國動武等最壞情況做準備，應強化嚇阻力。她說，「台美21世紀貿易倡議」的談判數週內展開。

蕭美琴於美國華府時間19日接受日本產經新聞專訪時表示，為了遏止中國武力犯台，有必要加強嚇阻力。台灣要與民主國家合作，增強武器、能源的儲備外，也要強化預備役體制等，提升國防能力。

有關台灣海峽，蕭美琴譴責中國政府與中國人民解放軍（共軍）採取軍事演習等不負責任的挑釁行徑。她說，中國散播假訊息、運作影響台灣政治等，台灣天天受到來自中國發動的未達戰爭門檻的「灰色地帶」的攻擊。

有關美國的安全保障政策，蕭美琴強調確保台灣海峽航行的自由，維持現狀的重要性。她支持美國軍艦穿過台海，而中國則是主張台海並非國際海域。

報導說，美國參議院外委會9月中旬通過明載台美要加強合作以防止中國侵略的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），其重點為2023年起5年將對台進行65億美元的軍事支援。

有關此事，蕭美琴期待美國國會超黨派持續支援台灣。她還指出，希望台美深化合作關係以牽制中國，強調台美加強經濟合作有助於台灣與世界經濟更加連結。

此外，對於美國重返「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）（前身為跨太平洋夥伴協定，TPP）一事，蕭美琴表示，亞洲很多國家都歡迎。

中國處處阻撓台灣加入國際組織。蕭美琴表示，台灣希望早日加盟的國際組織有世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）。

有關日本在國防、安全保障領域的合作，蕭美琴認為，在有助於地區安定方面，或許台日有務實的合作空間。她期待台美日國會議員所參與的「台美日戰略對話」能在華府召開面對面實體會議。

產經報導分析指出，俄羅斯對烏克蘭的侵略已經過了8個月。美國聯邦眾議院議長裴洛西今年8月初訪台，中國以此為藉口在台海升高軍事挑釁，時間已經過了約2個月。威權主義勢力試圖以武力改變現狀，「危險的地緣學的時代」來臨，台灣當務之急是強化對中國的嚇阻力。蕭美琴接受專訪時說「每天都不能浪費」，顯露出危機感。

蕭美琴指出，從烏克蘭記取的教訓有三。包括，侵略一事絕對不能在台灣發生、要加強嚇阻力以因應最壞的情況、要與民主國家攜手合作。

報導說，中國正在召開中國共產黨第20次全國代表大會，中共總書記習近平（中國國家主席）明言，為了統一，不放棄對台灣動武。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前警示，北京可能加速實現統一。

蕭美琴受訪時指出，台灣的日常已面臨「灰色地帶的威壓」。共軍的軍事演習常態化，即便是尚未達直接攻擊門檻的「灰色地帶」領域，對台灣的壓力與日俱增。她表示，為了預防最壞的情況，也就是來自中國的侵略，她說，台灣在經濟、社會、民主、自我防衛這4方面有必要強韌化，盼與美國加強合作關係。

報導說，美國國會超黨派支持台灣的氣勢目前升至最高。有關「台灣政策法案」的審議，蕭美琴期待以台灣安全保障上的必要性為最優先考量，盼台美能形成共識。

報導指出，此言可能是顧慮到有關將台灣比照同盟國同等待遇的部分條文，拜登政府面有難色。

有關台灣預防「有事」（有緊急狀況）的準備，蕭美琴受訪時強調，有必要進行預備役制度的改革，同時也有必要做好武器、燃料等戰略物資的儲備。台灣不同於與北大西洋公約組織（NATO）成員國邊境相連的烏克蘭，台灣一旦海上遭封鎖，美國等要進行物資輸送將趨於困難，這是記取烏克蘭教訓，台灣要強韌化的一個例子。

報導說，全球逾9成高性能半導體生產據點的台灣如果有事，所帶來的衝擊將是全球規模的衝擊。

蕭美琴在受訪時指出，日本是台灣最近的鄰居，台灣維持現狀是台日應一同守護的共同利益。她認為，台日彼此都是必要時會互相伸援手的對象之一。對於安全保障上的合作，她對於日本政府態度慎重表示能理解，但認為台日應有務實的合作空間才對，呼籲台灣、日本加上美國能一同展開對話。

報導最後指出，美日所追求的「自由開放的印度太平洋」構想是有和平的台灣才有可能實現。台灣有堅持民主的決心，呼籲日本共同奮鬥。（編輯：黃自強）1111022