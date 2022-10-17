台美貿易倡議 楊珍妮：盼今年底達成部分早收清單

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北17日電）行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮今天表示，台美正在討論「台美21世紀貿易倡議」第一回合談判時間及地點，雙方希望明年底對11項議題達成共識，今年底先達成若干早收清單。

立院國防及外交委員會今天審查「修正世界貿易組織（WTO）入會議定書附錄一之『臺灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域服務業特定承諾表』」案。楊珍妮、外交部次長俞大㵢、經濟部次長陳正祺列席備詢。

國民黨立委溫玉霞質詢指出，「 台美21世紀貿易倡議 台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。 首次會議預定2022年6月27日當週在美國華府舉行。 看更多 關閉 」8月18月啟動協商談判，迄今已過2個月，為何遲未展開談判。

楊珍妮表示，台美目前正就第一回合談判的時間、地點展開技術性討論，希望能盡速敲定。

楊珍妮答詢時並表示，台美雙方希望在明年底針對11項議題達成共識，如果其中有些題目在國際間已經談得非常成熟，雙方也都立場相同的話，希望在今年底前能達成一些早收清單。

民進黨立委羅致政詢問，台美21世紀貿易倡議是否有簡稱？因為通常「名字愈長功能愈有限」。楊珍妮表示，目前倡議沒有簡稱，現階段正在協商技術性問題，敲定第一回合何時要談判，倡議簡稱會再跟美國繼續討論。

台美21世紀貿易倡議議題包含貿易便捷化、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟等11項。（編輯：郭無患）1111017