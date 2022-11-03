台美21世紀貿易倡議首次談判 11/8紐約舉行

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（中央社記者賴于榛台北3日電）知情人士指出，「台美21世紀貿易倡議」第一回合談判將在台灣時間8日、9日於美國紐約舉行，由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮帶隊，討論議題包含貿易便捷化、中小企業等。

台美6月1日啟動21世紀貿易倡議，議題包含貿易便捷化、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟等11項。

知情人士下午告訴中央社記者， 台美21世紀貿易倡議 首次談判時間地點已定案，預計台灣時間8日、9日在美國紐約舉行，貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規等議題可能會上首輪談判桌。

知情人士說，此次談判由楊珍妮帶隊，美方由美國貿易代表署（USTR）派員與會，層級會再另行公布，與會部會還包含財政部、法務部、國發會、經濟部以及駐美代表處，都會有主管業務的官員出席。

知情人士表示，台美21世紀貿易倡議本來目標就是在談判完成後，獲致高標準且具經濟意義的貿易協定，且希望趕在明年美國舉辦APEC峰會前達標。

楊珍妮日前在立法院也表示，台美正在討論「台美21世紀貿易倡議」第一回合談判時間及地點，雙方希望明年底對11項議題達成共識，今年底先達成若干早收清單。

行政院經貿談判辦公室晚間透過新聞稿表示，台美8日至9日將就「台美21世紀貿易倡議」在美國舉行會議，台灣將由經濟部、財政部、法務部、國發會、農委會防檢局、行政院法規會及經貿談判辦公室等單位派員參加。

經貿辦說，未來談判工作將會緊鑼密鼓舉行，台灣雖不預設任何時間表，但台美雙方均有極高的合作意願，相信能夠儘速獲致豐碩成果；台灣也期盼透過此次會議及後續談判，幫助台灣建立公正且具競爭力的投資及貿易環境、協助業者出口降低營運成本，及促進中小企業擴展國際市場。

經貿辦表示，為在談判上爭取台灣最佳利益，相關單位均有充分準備，包括跨部會協商、與產業界溝通，以及向專家學者請益，也透過製作圖卡及「公共政策網路參與平台」與社會大眾溝通，未來類似溝通仍會持續進行。（編輯：翟思嘉、林淑媛）1111103