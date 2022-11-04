台美貿易倡議會談 美由助理貿易代表麥卡廷帶隊

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台灣和美國8日至9日將在紐約舉行面對面實體經貿會談。（中央社檔案照片）

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（中央社台北4日綜合外電報導）台灣和美國下週將依據雙方6月公布的「台美21世紀貿易倡議」，在紐約舉行面對面實體經貿會談，美方首席談判官員是助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）。

路透社報導，美國貿易代表署（USTR）昨天發表聲明說，此次「概念性商討」將於8日和9日舉行，美方首席談判官員是麥卡廷。

聲明中並說，美方代表團成員還包括白宮國家經濟會議（NEC）、商務部、財政部、小型企業署（SBA）以及食品暨藥物管理局（FDA）的代表官員。

台灣代表團由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮帶隊，討論議題包含貿易便捷化和中小企業等。

台灣長期以來竭力爭取與美國簽署廣泛的自由貿易協定，而美國雖與台灣無正式邦交，卻是台灣最重要的國際支持力量和軍備供應國。

中國則表示，「堅決」反對台、美展開新的經貿談判。（譯者：張佑之/核稿：何宏儒）1111104