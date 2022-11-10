台美21世紀貿易倡議首回談判 著重法制及政策溝通

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台美21世紀貿易倡議第一回合談判8至9日舉行，雙方討論主要著重在法制面的異同。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北10日電）「台美21世紀貿易倡議」實體會議在美國紐約順利完成，行政院經貿談判辦公室今天指出，雙方團隊首次實體見面，討論議題廣泛，主要著重在雙方法制面的異同，以及維護對雙方企業有利經營環境的政策作法。

「 台美21世紀貿易倡議 」第一回合談判8至9日在紐約舉行，由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮帶隊，美方則由美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）擔任首席談判官員。

經貿辦表示，會議就相關議題進行充分討論後順利完成，「台美21世紀貿易倡議」基於台美雙方共同利益，目標為彼此貿易關係建立堅實法律基礎。

經貿辦說，此次會議依據先前雙方共同公布的談判架構及內容，雙方團隊首次實體見面，討論議題相當廣泛，主要著重在雙方就各自整體法制面的異同，以及維護對雙方企業有利經營環境的政策作法等交換意見。

經貿辦指出，台美雙方在此次會議均展現極高的意願，會議成果非常正面及具建設性，對於「台美21世紀貿易倡議」的後續進展非常有幫助；雙方並同意未來將持續透過各項視訊和實體會議進行談判，盡速獲致豐碩成果。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時也指出，行政院長蘇貞昌在會中表示，此刻是台美關係最好的時刻、堅若磐石，此次會議談判對未來台美經貿合作，以及台灣爭取加入國際經貿組織有幫忙，請經貿辦談判時候持續積極作為，盼有好的成果。

台美21世紀貿易倡議，台灣由楊珍妮會同駐美代表處、經濟部、財政部、法務部、廉政署、國發會、農委會防檢局、行政院法規會及經貿談判辦公室等單位代表參加；美方由麥卡廷及商務部、財政部、中小企業署及食品藥品管理局等單位代表與會。

台美6月1日啟動21世紀貿易倡議，議題包含貿易便捷化、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟等11項。（編輯：郭無患）1111110