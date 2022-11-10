外交部：台美貿易倡議首回談判 成果豐極具建設性

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（中央社記者溫貴香台北10日電）「台美21世紀貿易倡議」實體會議在美國紐約順利完成，外交部今天表示，會議成果豐碩、極具建設性，對於「台美21世紀貿易倡議」的後續進展具有正面助益，雙方也同意未來將持續透過各項視訊和實體會議進行談判。

「台美21世紀貿易倡議」第一回合談判8至9日在紐約舉行，順利完成。歐江安今天在外交部例行性記者會中表示，我方由行政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表楊珍妮會同駐美代表處、經濟部、財政部、法務部、廉政署、國發會、農委會防檢局、行政院法規會及經貿談判辦公室等單位代表參加。

美方由貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）及AIT、美國國家經濟會議（NEC）、商務部、財政部、中小企業署及食品藥品管理局等單位代表與會。

她說，這次會議台美雙方就各自整體法制面的異同，以及維護對雙方企業有利的經營環境等政策及作法深入交換意見。台美雙方均展現極高的合作意願，會議成果豐碩、極具建設性，對於「台美21世紀貿易倡議」的後續進展具有正面助益，雙方也同意未來將持續透過各項視訊和實體會議進行談判。

日本沖繩縣知事玉城丹尼近日接受中國媒體專訪時表示，沖繩經歷過極其殘酷的戰爭，民眾渴望世界能夠持久和平。他表示，地區緊張局勢升級，絕不能允許「台灣有事就是日本有事」，而使沖繩淪為軍事打擊的目標，他呼籲相關各方冷靜、和平展開對話，緩解緊張局勢。

歐江安對此表示，台海和平穩定的重要性日益受到國際高度關注，台灣位居西太平洋地區民主陣營的最前線，地處東亞第一島鏈關鍵樞紐，戰略地位至關緊要。政府將在既有的堅實良好基礎上，持續與美國、日本及其他理念相近國家緊密合作，捍衛民主制度與自由共享價值，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及印太區域的和平穩定與繁榮。（編輯：翟思嘉）1111110