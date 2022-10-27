半導體去台化？龔明鑫：可能性低因全世界會停止運轉

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）兩岸局勢緊張，地緣政治風險持續升高，甚至出現「半導體去台化」說法，國發會主委龔明鑫今天在立法院表示可能性很低，「以台灣半導體實力，如果去台化，全世界就停止運轉」。

龔明鑫今天赴立法院經委會進行報告，被問及半導體去台化的議題時表示，應該是有些國外半導體廠商，如英特爾公司（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）帶風向，但台灣晶圓代工、封裝測試全球占比均達6成，「全世界沒有一個國家可以取代這種角色」。

龔明鑫表示，如果半導體要「去台化」，全世界幾乎會停止運轉，而且美國晶片法案對中國加強管制，現在反而有些企業開始有「去中化」現象，人員也受到管制，在這段時間把優秀人才、相關產能移回台灣，反而可以化危機為轉機。

至於台灣景氣前景，龔明鑫表示，產業實力具有基本盤，但景氣有循環，現在電子產業面臨庫存去化的壓力，可能延續到明年第1季、第2季，因此經濟會比較有挑戰性。

不過龔明鑫表示，今年經濟成長率「保3」應該沒問題，而且現在內需消費有所改善，接下來把既有公共建設投資做好，明年總預算也增加，算是擴大內需、擴大財政，對經濟穩定會有很大幫助。

物價方面，龔明鑫則說，消費者物價上漲率（CPI）最高峰落在今年第3季，第4季料將回落，但還是沒辦法降到2%以下。

此外，有立委關注國際貨幣基金（IMF）推測台灣人均GDP超越日韓，居東亞之冠議題，龔明鑫表示，台灣實質經濟成長率確實高於日韓，另一個因素則是幣值，台灣貶值幅度沒有日韓大；雖然部分人士認為匯率因素占很大部分，但如果經濟實力不夠，幣值也撐不住。

龔明鑫表示，韓國現在貿易逆差，也是韓元貶值的因素之一，相較之下，台灣出口衰退但還是呈現順差，因此新台幣匯率比較撐得住，「這也代表經濟實力」。

立委關注台灣人均GDP超越日韓的情況可以維持多久，龔明鑫則說，根據IMF預估，今、明兩年都可維持。（編輯：林淑媛）1111027