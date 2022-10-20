中經院下修今年經濟成長率至3.28% 明年估2.81%

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中經院20日發布最新經濟預測，考量主要國家通膨仍高、全球經濟下行風險增加，把台灣今年經濟成長率從3.56%下修到3.28%。圖為民眾午後在五分埔商圈購物。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北20日電）中經院今天發布最新經濟預測，考量主要國家通膨仍高、全球經濟下行風險增加，把台灣今年經濟成長率從3.56%下修到3.28%，今年CPI年增率估為3.02%，預估明年經濟成長率為2.81%。

中經院今年7月把台灣經濟成長率下修到3.56%，預估台灣今年消費者物價指數（CPI）年增率上修到3.11%。中經院今天舉行2022年第4季台灣經濟預測記者會暨座談會。

中經院院長張傳章表示，考量主要國家通膨仍高、全球經濟成長下行風險增加，下修台灣今年經濟成長率到3.28%，較上次下修0.28個百分點，雖然下修，但是台灣經濟成長率已經連續4年高於3%，是很不錯的表現。

張傳章指出，今年經濟成長模式是內溫外平，由內需作為主要支撐力道，國內需求貢獻2.8個百分點；國外淨需求因為國際經濟走勢、需求減緩，僅貢獻0.48個百分點。

此外，俄烏戰爭導致物價激烈變化，張傳章分析，很多國家通膨仍在高檔，預估台灣今年躉售物價指數（WPI）年增率達12.79%、突破兩位數，今年CPI年增率預估為3.02%。

張傳章指出，台灣作為小型開放經濟體，很難不受國際影響，但整體表現還算是「優等生」，需繼續加油。如果終端需求沒起色，出口自然難大幅成長，台灣今年9月進口機器設備已大幅衰退，值得後續觀察。

國際貨幣基金（IMF）預估明年全球經濟成長率為2.7%，張傳章表示，中經院預估台灣明年經濟成長率為2.81%，略低於3%，成長模式為內外皆平。由於基期、國際環境因素，預期明年經濟成長會呈現逐季上升趨勢，分別為0.97%、2.5%、3.34%、4.27%。

媒體關注這兩年經濟成長率可能要靠內需，張傳章表示，景氣往下時，消費意願可能趨於保守，近期邊境開放，疫情未來如果成為新常態，「政府有必要點一把火適度帶動消費」，對國內消費、旅遊提供補助，讓明年經濟走得更平順。

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至於匯率部分，張傳章指出，在利差跟競爭力考量因素，美元指數一支獨秀仍在高檔，預估新台幣兌美元匯率今年是逐季走貶，全年均價為29.84元，比去年平均匯率28.02元貶值約6.5%。

張傳章也點出5大預測不確定性因素，第一是主要國家債務高築、金融風暴陰霾籠罩；第二是主要國家因應通膨的貨幣政策調整措施；第三為中國內外情勢發展與政策影響；第四是國內投資成長跟廠商布局；第五是地緣政治干擾。（編輯：潘羿菁）1111020