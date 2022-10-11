更多編輯台推薦新聞：
卓越新聞獎入選公布 中央社3作品進決選
生活

卓越新聞獎入選公布 中央社3作品進決選

影片／國慶焰火45分鐘放2.6萬顆 600無人機排出史上最大國旗
生活

影片／國慶焰火45分鐘放2.6萬顆 600無人機排出史上最大國旗

黃韋盛關鍵安當MVP 兄弟點亮下半季封王魔術數字7
運動

黃韋盛關鍵安當MVP 兄弟點亮下半季封王魔術數字7

影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛
政治

影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
IMF上調2022台灣經濟成長至3.3% 通膨低於國際
首頁 / 產經

IMF上調2022台灣經濟成長至3.3% 通膨低於國際

2022/10/11 21:06（10/11 21:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國際貨幣基金預估，台灣今年通貨膨脹率為3.1%，遠低於全球。圖為民眾前往台北濱江市場採買。（中央社檔案照片）
國際貨幣基金預估，台灣今年通貨膨脹率為3.1%，遠低於全球。圖為民眾前往台北濱江市場採買。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓11日專電）國際貨幣基金（IMF）在2022年世界經濟展望秋季報告中預估，台灣今年經濟成長率可望達到3.3%，較4月春季報告小幅上修0.1個百分點，明年預估為2.8%。今年通貨膨脹率預估為3.1%，遠低於全球。

國際貨幣基金今天公布世界經濟展望（World Economic Outlook）秋季報告指出，全球經濟正經歷一系列動盪挑戰。通貨膨脹率處於數十年來高點、多數地區金融狀況趨緊、俄羅斯入侵烏克蘭，以及揮之不去的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行都嚴重影響經濟前景。

IMF預估全球經濟成長將從2021年的6.0%，下修至2022年的3.2%與2023年的2.7%。至於通貨膨脹，報告預估，全球通膨率將從2021年的4.7%上升到2022年的8.8%，2023年有望下滑到6.5%，2024年有機會再下降至4.1%。

在台灣部分，報告預估台灣今、明兩年經濟成長率分別為3.3%與2.8%，和4月份相比，今年小幅上修0.1個百分點，明年則小幅下滑0.1個百分點。

通貨膨脹方面，台灣通膨壓力明顯低於全球，2022年與2023年通貨膨脹率預估值分別為3.1%與2.2%。至於失業率，台灣今、明兩年預估都將維持在3.6%的持平水準。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

亞洲主要國家部分，中國經濟成長率從去年的8.1%，大幅下修至2022與2023年的3.2%與4.4%，今、明兩年通貨膨脹預估值皆為2.2%；日本今、明兩年經濟成長率預估為1.7%與1.6%，通貨膨脹率為2.0%與1.4%。

韓國今、明兩年經濟成長分別為2.6%與2.0%，通貨膨脹率則為5.5%與3.8%；新加坡經濟成長則為3.0%與2.3%，通貨膨脹率分別為5.5%與3.0%；香港經濟表現不佳，今年經濟成長率預估為負0.8%，明年則有望轉正，達到3.9%。通貨膨脹率則分別為1.9%與2.4%。（編輯：高照芬）1111011

延伸閱讀
評估明年通膨狀況 楊金龍：可控制且會慢慢下來9月CPI年增2.75%漲幅擴大 主計總處：颱風農損非通膨升溫利率連3升 楊金龍：物價緩和才會考慮調整貨幣緊縮政策歐盟代表：美國升息推升全球經濟衰退的風險
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族