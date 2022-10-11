評估明年通膨狀況 楊金龍：可控制且會慢慢下來

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（中央社記者郭建伸台北11日電）外界關注明年是否經濟衰退及發生惡性通膨。央行總裁楊金龍今天在立法院會備詢表示，世界主要國家都採取嚴厲貨幣緊縮措施，大體上經濟會下調，通膨會慢慢下來；明年通膨雖然仍高，但可控制且會慢慢下來。

立法院今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委邱志偉質詢指出，明年經濟衰退的幅度和所及產業。

經濟部次長曾文生備詢表示，應該不是衰退，而是明年經濟成長率不像這兩年高，可說是成長趨緩；半導體產業需求仍暢旺，但現在經濟情勢不穩定，新增投資減緩，如工具機產業就須多注意，經濟部將持續關注。

邱志偉也詢問，台灣發生惡性通膨及金融危機的可能性多少，是否可能發生2008年金融海嘯危機狀況。

楊金龍對此表示，美國、歐洲、英國通膨嚴重，約8到10%，但台灣通膨相對穩定，整年約壓在僅3%以內。

楊金龍表示，世界主要國家都採取嚴厲貨幣緊縮措施，大體上經濟會下調，通膨會慢慢下來；基本上明年通膨雖然仍高，但可控制且會慢慢下來。

金管會主委黃天牧表示，台灣的金融機構富有韌性，銀行呆帳比率很低，且資本適足率都足夠；行政院指示要強化金融韌性，金管會努力朝這方向執行。（編輯：楊凱翔）1111011