IMF估台通膨率3.1%遠低於全球 國發會：政策有效因應

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）國際貨幣基金（IMF）今天公布2022年世界經濟展望秋季報告，其中上調台灣今年經濟成長率至3.3%，通膨率預估為3.1%，遠低於全球。國發會表示，台灣經濟成長動能可維持，政策有效因應使通膨控制優於其他國家。

國際貨幣基金今天公布世界經濟展望（World Economic Outlook）秋季報告指出，全球經濟正經歷一系列動盪挑戰，通貨膨脹率處於數十年來高點、多數地區金融狀況趨緊、俄羅斯入侵烏克蘭，以及揮之不去的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行都嚴重影響經濟前景。

IMF於報告中指出，台灣今年經濟成長率可望達到3.3%，較4月春季報告小幅上修0.1個百分點，明年則為2.8%；今年通貨膨脹率預估為3.1%，遠低於全球。

國發會表示，與IMF的看法差異不大，但幅度上，台灣今年的經濟成長率可能還會比IMF估的高一點，CPI的漲幅則會更小一點。

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國發會指出，全球面臨共同的外在環境挑戰，但台灣在政策上有效因應，如透過重要大宗物資的關稅及貨物稅減免、天然氣和電的費用維持穩定政策等，使CPI漲幅相對於其他國家更穩定。

國發會對台灣經濟展望也抱持樂觀態度，直指台灣經濟可維持一定成長。投資部分，政府公共工程的執行進度如期展開，內需消費則已高於疫情前水準，甚至在國境管制解除後可能表現更好，相信今年的經濟成長動能可以維持。（編輯：張良知）1111011