利率連3升 楊金龍：物價緩和才會考慮調整貨幣緊縮政策

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台灣央行今年利率已連3升，央行總裁楊金龍29日提出2條件，認為物價緩和之後，才會考慮調整貨幣政策。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）全球央行持續升息以抑制通膨，台灣央行今年利率也已連3升，立委詢問緊縮政策何時告終，央行總裁楊金龍今天提出2條件，認為物價緩和之後，才會考慮調整貨幣政策。

楊金龍今天赴立法院財政委員會進行業務報告，民進黨立委林楚茵質詢時指出，全球央行持續貨幣緊縮，美國聯準會（Fed）更是鷹派升息，相較之下，台灣升息幅度相對平緩，接下來央行動向為何。

楊金龍表示，央行9月22日才剛舉行完第3季理監事會，除了下修今年經濟成長率，並預測今年消費者物價指數（CPI）上漲率為2.95%，「現在通膨率2.95%還是高的」。

儘管央行預測明年CPI漲幅回落至1.88%，楊金龍直言，CPI預測存在很多不確定性，經濟展望也還有變數；央行下一次理監事會於12月舉行，這3個月內，央行將密切關注物價與經濟成長的走勢。

林楚茵進一步詢問，對央行而言，怎樣的情勢算穩定，央行不會繼續升息。

楊金龍也列出2條件，一是今年物價水準居高但可控，二是假設明年CPI很確定可降至2%，甚至比預測值1.88%低，央行就會考慮調整貨幣政策。

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楊金龍補充，各國升息的政策目標都是讓通膨率降至2%以下，美國、歐盟都是如此。

其實楊金龍在9月22日理監事會會後記者會，也釋放同樣訊息。他當時表示，台灣屬於小型開放經濟體，必須密切關注數據變化，貨幣政策應取決於經濟數據（data dependent）；若通膨降溫程度超乎預期，明年CPI降幅比預測低、2024年更低，貨幣政策就沒有必要繼續緊縮，央行可以在適當時機點「做一些停頓」。（編輯：楊凱翔）1110929