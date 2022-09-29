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央行阻貶恐被列匯率操縱國？楊金龍：我敢說不會

2022/9/29 10:42（9/29 10:54 更新）
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央行總裁楊金龍（圖）29日在立法院財政委員會表示，他敢說台灣不會因調節穩匯被美國下次報告列入匯率操縱國。（中央社檔案照片）
央行總裁楊金龍（圖）29日在立法院財政委員會表示，他敢說台灣不會因調節穩匯被美國下次報告列入匯率操縱國。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北29日電）美國聯準會鷹派升息，助長美元強勢走升，新台幣匯率今年來已貶值13%，央行也數度進場調節、緩和貶勢。立委關注央行頻頻進場調節穩匯，是否可能因此被美國列入匯率操縱國，央行總裁楊金龍：「我敢說不會」。

楊金龍今天赴立法院財政委員會進行業務報告，央行提交的書面報告，也花了些篇幅說明今年新台幣貶值原因。

央行解釋，今年美國科技股受美債殖利率攀升影響而重挫，台股與美股連動緊密，也隨美股下跌，加上外資自國內上市櫃公司獲配豐厚股利，在全球資產配置及基金贖回等資金需求考量下，賣超台股實現龐大帳面利益並大舉匯出，導致今年來新台幣累計貶值13%。

央行接著指出，為了維護匯市秩序，央行持續進場調節，今年上半年，央行淨賣匯82.5億美元，約為台灣國內生產毛額（GDP）的1.05%。

國民黨立委林德福質詢時指出，央行進場調節穩匯，但若操作力量過大，在美國定期發布的匯率報告中，台灣下一次會不會被列入匯率操縱國

匯率操縱國小百科

  • 美國財政部依據「1988年綜合貿易暨競爭力法」（Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988）及「貿易便捷化暨執行法」（Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015）每年4月、10月向國會提交「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」 ，觀察主要貿易夥伴是否藉由匯率政策對美國進行不公平貿易。
  • 若符合評估3要項可判定為匯率操縱國，符合部分要項可列入觀察名單。

匯率操縱國3項標準：

  • 與美國貿易順差超過200億美元
  • 該經濟體的經常帳戶順差占國內生產毛額（GDP）比重超過3%
  • 該經濟體持續單邊干預匯率市場

美國上次將中國打入匯率操縱國是在1994年。依照美國法律，將一國列入匯率操縱國會引發調查，並且重新磋商關稅和貿易。

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；楊金龍回答：「我敢說不會」。

央行也在報告中重申立場，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素，如短期資金大量進出，導致匯率過度波動或失序變動，有不利於經濟金融穩定之虞時，央行將本於職責維持外匯市場秩序。（編輯：楊蘭軒）1110929

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