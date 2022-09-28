韓國股匯雙殺 準備重啟股市穩定基金

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（中央社首爾28日綜合外電報導）隨著升息恐將導致經濟衰退的疑慮導致全球股市狂瀉，韓國最高金融監管機關「金融服務委員會」（Financial Services Commission）今天告訴官員，準備重啟股市穩定基金。

韓聯社報導，韓國綜合股價指數（KOSPI）今天收盤報2169.29點，較前一個交易日暴跌54.57點或2.45%，失守2200點關卡。這是2020年7月20日以來，KOSPI收盤首次跌破2200點。

匯市部分，韓元匯率今天盤中一度跌至1440.1韓元兌1美元，則是自13年半前的2009年3月16日以來，盤中首次跌破1440關卡。

「亞洲新聞台」（Channel News Asia）報導，韓國金融服務委員會表示，副委員長金素榮（Kim So-young，音譯）告訴官員，準備執行穩定金融市場的措施，包括重啟股市穩定基金。財政部和央行官員也參與了相關會議。

委員會並未提供啟動規模、時機或條件等進一步細節。此基金可用於購入大企業股票，過去當局曾要求券商和金融機關對該基金做出貢獻。

金素榮也要求有關當局緊密協調，監控市場動向，並在必要時刻採取行動，協助恢復穩定。

另外，韓國也採取行動支持政府債券。韓國央行今天表示，將購買多達3兆韓元（約新台幣660億元）的主權債務。政府也宣布緊急回購2兆韓元的債券。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1110928