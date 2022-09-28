更多編輯台推薦新聞：
瑞士冰川消融速度創紀錄 發現失蹤數十年遇難者遺體及飛機殘骸
科技

瑞士冰川消融速度創紀錄 發現失蹤數十年遇難者遺體及飛機殘骸

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

烏軍總司令登時代雜誌封面 反攻擊退俄軍頭號功臣
國際

烏軍總司令登時代雜誌封面 反攻擊退俄軍頭號功臣

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股重挫360點 失守13500點再創22個月波段新低
首頁 / 兩岸

人民幣兌美元跌破7.2關口 2008年2月以來首次

2022/9/28 12:28（9/28 12:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
人民幣兌美元中間價28日報7.1107，創2020年6月2日以來新低。（中央社檔案照片）
人民幣兌美元中間價28日報7.1107，創2020年6月2日以來新低。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）在岸、離岸人民幣兌美元匯率繼續大幅走低，據中國外匯交易中心，人民幣兌美元中間價今天報7.1107，創2020年6月2日以來新低；中間價出爐後，離岸人民幣兌美元匯率隨即跌破7.2關口。

陸媒澎湃新聞引述中國外匯交易中心的數據報導，人民幣兌美元中間價28日報7.1107，下調385點，創2020年6月2日以來新低。今年以來，人民幣兌美元中間價累計下跌11.53%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中間價出爐後，更多反映國際投資者預期的離岸人民幣兌美元匯率隨即跌破7.2關口，隨後進一步跌破7.21和7.22關口，日內下跌超過400點。今年以來，人民幣兌美元匯率在離岸市場累計下跌13.4%。

在岸市場人民幣兌美元匯率同樣疲軟。上午9時30分，人民幣兌美元即期匯率開盤報7.1800，隨即跌破7.20關口，較前一日下跌超過400個基點。報導引述金融數據供應商Wind表示，這是2008年2月以來首次跌破這一關口。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1110928

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族