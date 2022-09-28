人民幣兌美元跌破7.2關口 2008年2月以來首次

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（中央社台北28日電）在岸、離岸人民幣兌美元匯率繼續大幅走低，據中國外匯交易中心，人民幣兌美元中間價今天報7.1107，創2020年6月2日以來新低；中間價出爐後，離岸人民幣兌美元匯率隨即跌破7.2關口。

陸媒澎湃新聞引述中國外匯交易中心的數據報導，人民幣兌美元中間價28日報7.1107，下調385點，創2020年6月2日以來新低。今年以來，人民幣兌美元中間價累計下跌11.53%。

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中間價出爐後，更多反映國際投資者預期的離岸人民幣兌美元匯率隨即跌破7.2關口，隨後進一步跌破7.21和7.22關口，日內下跌超過400點。今年以來，人民幣兌美元匯率在離岸市場累計下跌13.4%。

在岸市場人民幣兌美元匯率同樣疲軟。上午9時30分，人民幣兌美元即期匯率開盤報7.1800，隨即跌破7.20關口，較前一日下跌超過400個基點。報導引述金融數據供應商Wind表示，這是2008年2月以來首次跌破這一關口。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1110928