新台幣狂貶 央行上半年淨賣匯82.5億美元阻貶

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中央銀行最新報告揭露，今年上半年為了穩定匯市，央行已進場淨賣匯82.5億美元阻貶新台幣。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）美國聯準會啟動升息循環，助長美元指數強勁走升，非美貨幣一路貶值，新台幣也難以倖免。中央銀行最新報告揭露，今年上半年為了穩定匯市，央行已進場淨賣匯82.5億美元阻貶新台幣。

央行總裁楊金龍預計29日赴立法院財委會進行業務報告，今天書面報告率先出爐，內容提到外界關注的匯率議題。

報告指出，美國聯準會加速緊縮政策影響下，美元走強，外資大舉賣超台股並匯出資金，使得今年以來新台幣對美元貶值達13.0%，但和其他貨幣相比，匯率波動仍算穩定。

央行指出，今年前8月，台北外匯市場的美元需求遠大於供給，雖然台灣出口續創新高，廠商結售美元增加，但外資累計賣超台股新台幣1兆87億元（約348億美元），併同部分所獲配股息匯出，導致國內匯市出現美元超額需求，央行上半年進場淨賣匯82.5億美元阻貶新台幣，維持新台幣匯率的動態穩定。

央行重申對於匯率的立場，強調台灣是小型開放經濟體，貿易依存度高，且外匯市場屬淺碟型，維持新台幣匯率相對穩定有其必要性。

央行表示，長期以來，新台幣對美元匯率波動度小於新加坡幣、歐元、日圓及韓元等主要貨幣，反映央行採行管理浮動匯率制度的成效良好，有利廠商報價與營運，也有助國內金融穩定與經濟成長。

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對於經濟情勢展望，央行認為，全球經濟下行風險升高，台灣明年經濟成長率將低於今年，預測明年經濟成長率降至2.90%，國內外主要機構預測值介於1.90%至3.41%，平均值為2.71%，相較主要國家仍屬穩健。

物價方面，央行認為今年下半年國內消費者物價指數（CPI）年增率緩步回降，明年將降至2%以下，不過地緣政治衝突風險、天候因素，依舊是影響未來台灣通膨走勢的主要不確定因素。（編輯：張均懋）1110928