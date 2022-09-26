台股破低是否救市？黃天牧：再觀察會做必要準備

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（中央社記者謝方娪台北26日電）台股今天重挫340.19點、收盤下探13778.19點，創21個月來新低，金管會主委黃天牧表示，台股仍有一定基本面，金管會會做必要準備，不過何時提出救市措施，還要再觀察整體市場發展。

台股今天開低走低，終場大跌340.19點，摜破13800點關卡，跌破前波低點13928.66點及國安基金防線（7月13日開盤14194點），創21個月來新低；收盤收在13778.19點，跌幅2.41%，成交值新台幣2178.13億元。

黃天牧及金管會證期局長張振山今天出席綠色金融行動方案3.0線上發布記者會，針對台股重挫，黃天牧回應，台股和其他國際股市一樣，都受到美國升息、通膨及俄烏戰爭等相關國際政經因素影響。

黃天牧說，台股作為國際資本市場一份子，勢必都會受到一些波動影響，不過如以往多次強調，台股仍有一定基本面。

面對國際政經情勢波動，黃天牧坦言，這樣的情況應是以往比較不曾經歷過的情境，尤其未來美國因應通膨的升息趨勢會走到什麼樣的進程、對各國經濟會有什麼樣的影響，都還要再觀察，「現在情況還在持續發展的過程中」。

黃天牧指出，以往非理性因素比較明顯時，金管會會實施穩定股市措施，這些措施金管會還是會準備著，並觀察其他國際間相關資本市場發展、國內整體情勢及投資人看法等，「時間上還要再觀察，但我們會做必要準備」。

黃天牧強調，自己並非意指現在已出現非理性下跌，而是美國聯準會（Fed）升息還在持續進行中，未來資本市場仍會受到美國升息潛在可能性、地緣政治及俄烏戰爭等因素影響，金管會仍然會準備相關穩定市場措施，至於什麼時候提出，還要看整體市場發展。

黃天牧說，台股無法自外於國際股市，國際股市下跌時，台股大概也會下跌，只是台股跌幅通常不是最深、而是居中段班；監理機關穩定股市該有的作為，金管會都會適當做好盤點，金管會將密切觀察未來幾天台灣及國際股市發展情形，若有需要，會在適當時機提出必要措施。

張振山指出，今天台股雖然探低點，不過台股單日跌幅仍小於韓股及日股，且今天外資賣壓僅70餘億元，並不是很大；台股基本面仍相當有韌性，金管會也會持續觀察國際市場變化情形。（編輯：趙蔚蘭）1110926