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台股重挫340點融資減66億 今年以來市值減逾13兆

2022/9/26 22:07（9/26 22:25 更新）
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台股26日大跌340點，創21個月新低。中央社記者張皓安攝 111年9月26日
台股26日大跌340點，創21個月新低。中央社記者張皓安攝 111年9月26日
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（中央社記者潘智義台北26日電）台股今天重挫340.19點，跌幅達2.41%，台灣證券交易所統計融資餘額約新台幣1848.89億元，較前一交易日大減66.94億元；市值43兆714.13億元，較去年底大減13兆2106.06億元。

台股今天開低走低，終場大跌340.19點，13800點整數關卡失守，跌破前波低點13928.66點、國安基金防線14194點，創21個月來新低。

美國聯邦準備理事會（Fed）21日宣布升息3碼，連續3次利率會議都升息3碼（0.75個百分點），今年以來累計升息12碼（3個百分點），由於聯準會年底前仍將升息，讓股市氣氛充滿低壓；台股已連續4個交易日收黑。

美元指數強漲一度站上114，新台幣兌美元今天一度貶破31.9元，逼近32元大關，收在31.818元，重貶1.53角，為逾5年半新低。

由於美股重挫加上美元升值，台幣重貶，影響所及外資也賣超新台幣78.45億元，今年以來累計賣超逾1.22兆元，外資賣不停，台股也難止跌。（編輯：趙蔚蘭）1110926

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