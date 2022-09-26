國安基金防線失守 台股等待多方訊號扭轉劣勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北26日電）台股今天開低走低，終場大跌340點，跌破國安基金防線（7月13日開盤14194點）及前波低點13928.66點，並摜破13800點關卡。法人表示，隨著台股破底，波段跌幅已深，投資人可靜待多方訊號扭轉劣勢。

分析師王兆立指出，台股今天出現重挫走勢，隨著指數跌破前波低點，引發停損賣壓出籠，還有追繳壓力浮現，市場瀰漫恐慌氣氛。

台股加權指數收在13778.19點，創21個月來新低，下跌340.19點，跌幅約2.41%，成交值新台幣2178.13億元。上市公司總市值單日縮水1.05兆元，滑落至43.07兆元。台股9月來累計大跌1317.25點，跌幅達8.73%。

王兆立表示，未來產業景氣有疑慮，投資人信心脆弱，是引發指數破底的主因，指數宜在5日內站回前波低點之上。

王兆立指出，若新台幣持續走貶，恐將影響外資動向，連帶影響台股走勢。除匯率外，美國公債殖利率、融資維持率等也將牽動台股後市，值得持續追蹤觀察。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫說，美國聯準會及歐洲央行態度明顯較之前預期更為鷹派，恐將影響國際股市持續波動。

安聯投信台股團隊表示，受升息因素影響，加上基本面開始下修，市場觀望氣氛濃厚；此外，美元指數走強，也讓美國以外的市場資金面承受壓力，短期也需觀察美元指數對台股的影響。

法人指出，金管會是否祭出禁空令，將是政府護盤決心的展現，也將牽動市場投資人信心。此外，美股若能止跌回穩，也有助台股走穩，投資人宜靜待扭轉訊號出現。（編輯：蘇志宗）1110926