美股瀕臨熊市 法人：台股本週下探萬四支撐

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）美股道瓊指數3萬點大關失守，瀕臨熊市。台股23日終場下跌166點，收在14118點；單週下挫443點，週線連5黑。外資今年累計賣超台股近1兆2130億元。法人表示，台股均線下滑反壓沉重，美股未回穩前，短期恐下探萬四大關支撐。

美股23日4大指數走弱，道瓊工業指數終場下挫486.27點，跌幅1.62%，收在29590.41點，是6月17日以來首度收在3萬點以下，創2020年11月以來新低；自今年1月4日歷史收盤高點以來回檔19.6%，逼近熊市（空頭市場）的20%門檻。

標準普爾500指數下跌64.76點，跌幅1.72%，收在3693.23點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫198.88點，跌幅1.8%，收在10867.93點。費城半導體指數下跌35.352點，或1.45%，收在2408.895點。

台股加權指數23日下跌166.25點，收在14118.38點，成交值新台幣1977.22億元，加計盤後2022.58億元；週線大跌443.38點，週線連5黑。三大法人自營商賣超28.93億元，投信買超1.22億元，外資及陸資賣超140.55億元；合計賣超168.26億元。

在台指期淨部位，三大法人23日淨多單減少1924口至1082口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1522口至4661口。

根據統計，外資法人今年截至9月23日，累計賣超台股金額近1兆2130億元；投信同期則買超台股近2285億元。

外資23日賣超台積電達1.09萬張、連3個交易日賣超累計近2.65萬張；9月至23日，外資累計賣超台積電近9.79萬張。台積電23日收在455元，下挫9.5元，上週共下跌17元，市值滑落至11.79兆元，並影響大盤約141點。

觀察新台幣匯率，23日兌美元收盤收31.665元，貶4.9分，創下逾5年半新低紀錄；上週累計重貶3.72角，週線連9黑。

展望上市櫃公司本週動態，包括可成、研華、光寶科、永豐金等將受邀舉行線上法人說明會；本週塑橡膠機和製鞋機械展聯合舉辦，外界關注機械業展望景氣。

國家通訊傳播委員會（NCC）規劃29日、30日分別針對台灣大哥大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信舉辦聽證會，頻譜可能涉及1/3上限規定的處置，成為各方關注焦點，

安聯投信台股團隊表示，美國聯準會日前宣布升息3碼（1碼為0.25個百分點），並暗示貨幣緊縮政策持續時間拉長，強勢抗通膨與超級鷹派言論，讓全球股市再現波動。

展望台股後市，PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，上週包括美股和台股弱勢，均反映聯準會鷹派態度對經濟衝擊，但台股已接近前波低點，預料前低有撐，加上官股持續站在買方，在消化市場訊息後，本週有望展開反彈走勢。

期貨法人指出，台股23日收上影線黑K，顯示各均線持續下滑反壓沉重，在美股尚未回穩前，加權指數短期不排除下探萬四支撐。

安聯投信台股團隊表示，市場瀰漫保守氣氛，走勢震盪，近期交投相對量縮，顯示市場觀望氣氛濃厚；科技股庫存調整牽動股價修正，在總體經濟烏雲罩頂下，台股後市仍難擺脫諸多不確定性的干擾。

隨著美元指數走強，也讓其他市場承受相當壓力，安聯投信台股團隊指出，這對資金面也形成壓力，需要留意。（編輯：楊蘭軒）1110925