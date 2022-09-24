聯準會強勢升息未解 美股大跌台股恐續偏弱

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（中央社記者潘智義台北24日電）美聯準會（Fed）升息3碼，且今年不排除再大幅升息的疑慮，讓台股非但不能利空出盡，反而連續下跌，週線收黑443點，法人認為，美股不止跌，美元又強勢，台股恐續偏弱。

23日道瓊工業指數終場下挫486.27點，跌幅1.62%，收在29590.41點；標準普爾500指數下跌64.76點，跌幅1.72%，收在3693.23點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫198.88點，跌幅1.8%，收在10867.93點。

台股23日終場收在14118.38點，下跌166.25點，跌幅1.16%，成交值新台幣1977.22億元。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪時表示，台股受制美股下挫，偏空無庸置疑，接下來觀察的3大敏感指標就是美股何時止跌、美元升勢何時緩和、新台幣何時止貶。

朱成志直言，新台幣貶破31元，往32元邁進，貶得快，走勢轉折也快，美元指數已來到112.3高點，因6月15日美國聯準會首次升息3碼後，美股在接下來兩天就創下今年低點，這次聯準會再升息3碼，美股又再來到近兩年低點。

他認為，若上述3個指標有轉變，則台股有機會扭轉情勢，否則就是續弱；加上外資年初以來累計賣超逾1.2兆元，即因美股走低、美元升值、台幣貶值造成的結果，只要外資停止賣超，台股一定反攻。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪指出，美聯準會此次升息3碼，與升息前的鷹派說法差別其實不大，但原先市場預期的利空出盡反彈希望落空，或許是因為有人已見到陸續可能出現特殊利空，造成股市殺低；這樣的結果帶給台股很大的壓力，指數距今年低點13928點已經不遠。

蔡明翰表示，因美聯準會宣布升息3碼後，美股無法利空出盡，建議投資人維持保守心態，尤其美股來到近兩年低點，在連動的情況下，即便台股抗跌，只要美股破底，台股恐也難幸免。

不過，他認為，只要美元轉弱、美公債殖利率下滑、美科技股轉為相對強勢，3件事有2件事發生，則台股就有機會止跌。（編輯：黃國倫）1110924