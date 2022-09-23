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葉倫：美國能對抗通膨 同時維持健康就業市場

2022/9/23 08:56
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天說，將歷史高峰的國內通貨膨脹率壓低、同時維持健康就業市場，是有可能做到的事。

法新社報導，聯邦準備理事會（Fed）昨天連續第3次升息75個基點（3碼），主席鮑爾（Jerome Powell）還警告，抑制通膨將令美國經濟承受痛苦；隔天，葉倫發表了上述談話。

她說：「我認為有途徑能成功壓低通膨，同時保持…強勁的就業市場。我深切希望聯準會能成功做到。」

葉倫在「大西洋節」（Atlantic Festival）活動中表示，可能會因為就業市場缺工問題造成「一些通膨壓力」，這已帶動了薪資上漲。

她說，處理「供需失衡」也是聯準會的職責。

此外，聯準會昨天在貨幣政策會議結束時更新經濟預測，預估因升息造成經濟活動趨緩，以致失業率增幅將略高於之前預期。

目前估計美國今年平均失業率達3.8%，小幅高於原估的3.7%；2023年失業率估計將攀升至4.4%，高於先前預測的3.9%。

美國今年8月失業率降至3.7%，是50年來最低點之一。

若干經濟學家認為這些預估數據過低。美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）昨天推文表示，失業率可能須超過5%，才能見到通膨率強勁且持續放緩。

葉倫承認有必要「減輕一些就業市場的壓力」，但她不同意失業率需要升高這麼多。

她說：「我們仍可保有良好強健的就業市場，而無需在薪資上有如此大的壓力。」

根據「個人消費支出物價指數」（PCE Index）最新數據，美國7月通膨年增率減緩至6.3%。

另一項通膨指數「消費者物價指數」（CPI）顯示，美國8月通膨年增率達8.3%。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110923

葉倫
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