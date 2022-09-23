台股週線連5黑 法人：下週面臨萬四保衛戰

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）台股週線連5黑，法人表示，由於下次美國FOMC會議在11月初，10月市場將處於空窗期，有利市場沉澱，不過地緣政治不穩定，預料在利空淬鍊下，下週將面臨萬四保衛戰。

市場擔心美國聯準會超級鷹派言論、美股走勢持續震盪等影響，台股23日開低走低，終場下跌166.25點，收在14118.38點，跌破國安基金防線14194點，週線連5黑，成交量新台幣1977.22億元。

日盛台灣永續成長股息基金投資團隊指出，台美兩國維持升息趨勢不變，預期對股市評價面仍有所壓抑，台股要有較大幅度反彈並不容易，以2022年台灣全體上市櫃公司獲利推估，目前台股本益比僅11倍左右，下檔空間非常有限，預期第4季台股盤勢以區間整理機會較高，個股有表現空間，操作建議選股不選市，優先布局中長線趨勢明確的族群。

此外，外資持續匯出資金，包括手機、NB、TV等消費型電子第3季銷售尚無反轉跡象，電子庫存調整可能延續至明年第1季或上半年，研判第4季台股將呈現區間震盪，看好中小型股表現機會將優於大型股，傳產族群亦可望有表現空間。

產業布局上，電子產業看好智能車相關供應鏈、伺服器供應鏈、網通及工業電腦族群，傳產則聚焦受惠利差放大的金融股、航太產業、紡織、製鞋、高爾夫球頭以及一般消費通路等族群。

永豐投顧則認為，美、台利差擴大，外資賣超過後，資金持續匯出，美債亦出現吸引人價位，而企業庫存仍在消化當中，基本面乏善可陳，資金流往美元及債市，台股基本面扭轉時機尚未到來，預期擴底時間將會拖延許久。（編輯：張均懋）1110923