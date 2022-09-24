衰退恐慌再襲 美股道瓊指數跌486點瀕臨熊市

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（中央社記者尹俊傑紐約23日專電）美股今天一蹶不振，道瓊指數下挫486點，3萬點大關失守，收在近兩年來最低點，瀕臨熊市。全球多國央行為壓制通膨而積極升息，經濟衰退恐慌加劇，股市賣壓隨之加重。

道瓊工業指數午盤一度大跌826點，尾盤略有起色，終場下挫486.27點，跌幅1.62%，收在29590.41點。標準普爾500指數下跌64.76點，跌幅1.72%，收在3693.23點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫198.88點，跌幅1.8%，收在10867.93點。

3大指數連4黑，6週來第5度週線收黑。道瓊指數6月17日以來首度收在3萬點以下，創2020年11月以來新低；1月4日攻上歷史收盤高點以來回檔19.6%，只要跨過20%門檻，就符合 熊市 牛市、熊市小百科 牛市又稱多頭市場，是指證券市場上價格走高的市場。當指數距離前一波最低收盤紀錄反彈超過20%，即是進入牛市。

熊市又稱為空頭市場，是指證券市場上價格走低的市場。當指數距離前一波最高收盤紀錄下跌超過20%，即是進入熊市。 看更多 關閉 （空頭市場）定義。

過去兩年，美股在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間受寬鬆貨幣政策加持而屢創歷史新高。但通貨膨脹居高不下，促使聯邦準備理事會（Fed）積極緊縮貨幣政策，美股波動加劇，科技股慘遭拋售，標普500指數6月13日步入熊市，上半年跌逾20%，創逾半世紀來最糟表現。

今年夏季，部分投資人期盼聯準會將顧及經濟而放慢升息腳步，甚至在明年開始降息，刺激美股強勢反彈。但在聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）近期多次表明抗通膨決心後，投資人不再樂觀。

今天標普500指數11大類股全面收黑，隨著國際油價因全球經濟前景黯淡而大跌，能源股跌逾6.7%，表現敬陪末座。

科技權值股表現低迷，蘋果（Apple）與臉書（Facebook）母公司Meta股價都跌逾1.5%，亞馬遜（Amazon.com）跌幅達3%。電動車大廠特斯拉（Tesla）股價重挫4.6%。

費城半導體指數下跌1.45%，收在2020年11月以來最低點。台積電美國存託憑證（ADR）跌逾2.3%，週線跌幅接近5.2%。

繼6、7月後，聯準會官員本週再次決議升息3碼（0.75個百分點），聯邦資金利率目標區間升到3%至3.25%，為2008年初以來最高水準。官員上修通膨及利率預測，暗示今年剩下兩場決策會議還會大幅升息，而且明年不會降息，經濟衰退風險隨之升高。

聯準會堅定抗通膨之餘，歐元區、瑞士及英國等國央行也紛紛升息，影響原本就顯現降溫跡象的全球景氣，危及企業獲利，股票等高風險資產面臨價值重估。

美股本週籠罩低氣壓，道瓊指數週線下挫4%，標普500指數與那斯達克指數同期跌幅分別接近4.6%、5.1%。

高盛集團（Goldman Sachs）在最新報告中下修標普500指數年底目標價16%，從原本預測的4300點降至3600點，意味這項指數未來3個多月還會再跌2.5%。

高盛首席美股策略師柯斯汀（David Kostin）寫道：「依據我們的客戶討論，多數股票投資人都認為『硬著陸』情境無可避免，他們將重點放在經濟可能衰退的時間、程度和持續多久以及依此前景的投資策略。」（編輯：馮昭）1110924