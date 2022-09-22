聯準會年底前可能再升息5碼 鮑爾暗示衰退為必要代價

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（中央社紐約21日綜合外電報導）美國聯準會連續第3次決議升息3碼，預期年底前可能還會升息5碼。聯準會主席鮑爾強調沒有無痛克服通膨的方法，被解讀為暗示經濟衰退是遏制通膨的必要代價。

「華爾街日報」報導，聯邦準備理事會（Fed）決策官員一致通過，繼6月、7月後再次升息3碼（0.75個百分點），聯邦資金利率目標區間升到3%至3.25%，為2008年初以來最高。今天公布的預測顯示，幾乎全體聯準會官員都預期年底前利率區間會升到4%至4.5%，代表11及12月的聯準會議還會大幅升息。

美股道瓊工業指數今天重挫522.45點、跌幅1.7%，標準普爾500指數與以科技股為主的那斯達克綜合指數跌幅分別為1.71%、1.79%。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）會後說：「我們必須克服通膨。我也希望有一種無痛的方法可以實現這點，但並沒有。」

美國財經媒體解讀，鮑爾這番話是聯準會到目前為止最明確的信號，意即作為控制通膨的必要取捨，他們願意容忍經濟衰退。

信安環球投資公司（Principal Global Investors）首席策略分析師夏哈（Seema Shah）說：「鮑爾是承認經濟成長會有一段時間低於趨勢水平，這應解讀為聯準會在講經濟衰退。形勢今後會變得更艱難。」

據國際金融服務業者「交易網」（Tradeweb）的資料顯示，聯準會再次宣布升息3碼後，美國兩年期公債殖利率從昨天的3.962%升至3.993%，創近15年新高。然而較長期的10年期公債殖利率則下跌，原因出於對升息恐引發經濟下滑的擔憂。

聯準會官員預測升息趨勢會持續到2023年，到明年底前利率區間會到4.6%附近，遠高於今年6月所預測的3.8%。

分析師們紛表示沒料到聯準會升息力道會如此之重。前聯準會高階顧問、杜克大學經濟學家米德（Ellen Meade）說：「鑒於通膨持續居高不下，屆時他們若把利率區間拉得比現所預測再更高，我也不意外。」

就在一年之前，聯準會還暗示今年利率可能還會再維持接近零，還購買美國國債和抵押貸款債券做為更多激勵措施。對經濟在後疫情時代反彈的力度及通膨升溫趨勢的誤判，導致聯準會只能祭出1980年代以來最激烈的升息步伐；儘管經濟衰退風險會隨升息幅度而加深，但鮑爾認為現在不壓低通膨，以後只會更麻煩。

美國今夏的通膨數據雖沒惡化，但也沒出現聯準會和許多經濟學家所想看到的改善幅度。油價下跌讓整體通膨於7、8月有所緩解，但不斷攀升的住房成本與就醫、理容美髮、汽車維修等服務業漲價導致通膨持續高檔。

美國8月的消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲8.3%，雖比6月份創4年來新高的9.1%略低，但增幅仍高於預期。（譯者：陳亦偉）1110922