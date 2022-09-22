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台積電早盤摜破460元創2個月新低 市值跌破12兆元

2022/9/22 09:29（9/22 09:48 更新）
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台積電22日股價表現疲弱，早盤達新台幣459元，創2個多月新低。（中央社檔案照片）
台積電22日股價表現疲弱，早盤達新台幣459元，創2個多月新低。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹22日電）美股重挫，道瓊工業指數下跌522.45點，那斯達克指數下跌204.86點，台積電今天股價表現疲弱，早盤達新台幣459元，創2個多月新低，下挫12元，市值跌破12兆元。

美國聯邦準備理事會再度宣布升息3碼（1碼為0.25個百分點），並暗示未來將進一步採取貨幣緊縮政策以抗通膨，再次重創美股。道瓊指數21日下挫522.45點，跌幅1.7%；那斯達克指數下跌204.86點，跌幅1.79%。

費城半導體指數下滑24.54點，跌幅0.97%。台積電美國存託憑證（ADR）下跌1.01美元，跌幅1.29%，收在77.14美元，以台積電21日收盤價新台幣471元計，台積電ADR溢價約2.98%。

台積電今天股價走勢疲弱，早盤達459元，下跌12元，為7月13日以來新低，市值縮水3111億元，滑落至11.9兆元，並影響大盤指數約99點。

輝達（NVIDIA）新推出GeForce RTX 40系列繪圖晶片，改採台積電4奈米製程。法人看好將有助台積電先進製程業績表現，只是台積電股價仍受美國升息等大環境影響波動。（編輯：楊凱翔）1110922

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