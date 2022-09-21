證交所：今年前8月券商稅後淨利292億元 年減62%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北21日電）台股前8月下挫3265.21點，成交量縮。台灣證券交易所今天公布，全體證券商8月稅後淨利新台幣55.8億元，較7月成長7.27%；但1至8月全體證券商稅後淨利292.36億元，年減62.02%。

證交所發布新聞稿指出，台股集中及櫃檯市場8月總成交值較7月增加1.67%，8月證券商經紀手續費收入較7月增加。

統計8月證券商經紀業務淨利約41.9億元，月增2.42%；8月自營業務出售證券利益較多，使證券商8月自營業務淨利17.36億元，較7月成長58.54%；另8月承銷商的出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商承銷業務淨利8.95億元，較7月成長約813.27%。

整體而言，全體證券商累計1至8月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退而較去年同期減少38.18%；1至8月經紀業務稅後淨利391.04億元，年減39.72%。

另外，今年1至8月加權股價指數為下跌趨勢，證券商自營業務出現淨損失12.03億元，年減105.47%；承銷業務1至8月淨利益28.32億元，較去年同期衰退5.51億元，約16.29%。（編輯：潘羿菁）1110921