連3個月升息3碼 美聯準會聲明全文

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布一口氣升息3碼，並稱為了降低通膨，當前利率有所必要。這是聯準會自今年3月以來第5次升息。

聯準會先前分別在3月及5月升息1碼（0.25個百分點）及2碼（0.5個百分點），6月及7月連續兩次升3碼（0.75個百分點），加上這次再升3碼，今年迄累計升息12碼，或3個百分點。

聯準會今年剩下兩次決策會議。根據今天公布的最新預測，19名官員中，近半預期年底前還會升息5碼，聯邦資金利率目標區間達4.25%至4.5%，高於3個月前預測的水準。

以下為聯準會決策聲明全文：

最近的支出和生產指標指向適度成長。就業成長近幾個月來持續強健，失業率維持在低點。通膨仍居高不下，反映與疫情有關的供需失衡、較高的糧食和能源價格，及廣泛的物價壓力。

俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭導致巨大的人道與經濟苦難。戰爭和相關事件對通膨帶來額外的上升壓力，並對全球經濟活動帶來沉重負擔。委員會正高度關注通膨風險。

委員會尋求實現最大就業（maximum employment），並讓更長期的通膨回到2%。為了支持這些目標，委員會決定將聯邦基金利率的目標區間提高到3%至3.25%，並預期繼續調高目標區間將是適當的。

此外，委員會將如5月間發布的「縮減聯準會資產負債表規模計畫」所述，持續縮減持有的公債、機構債和機構抵押擔保證券。委員會致力要讓通膨率回到2%目標。

在評估適當的貨幣政策立場方面，委員會將持續關注後續資訊對經濟前景的意義。如果出現可能阻礙委員會達成目標的風險，委員會將準備好適當調整貨幣政策立場。

委員會評估時將把廣泛資訊納入考量，包括在公衛、勞動力市場狀態、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融與國際形勢發展的解讀。

表決支持本次貨幣政策決議者有主席鮑爾（Jerome Powell）、副主席威廉斯（John Williams）、巴爾（Michael Barr）、鮑曼（Michelle Bowman）、布蘭納德（Lael Brainard）、布勒德（James Bullard）、柯林斯（Susan Collins）、庫克（Lisa Cook）、喬治（Esther George）、傑佛森（Philip Jefferson）、麥斯特（Loretta Mester）和華勒（Christopher Waller）。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110922