聯準會抑制通膨三度升息 美金融業者指非做不可

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國各大金融機構執行長今天出席國會聽證會，對聯邦準備理事會（Fed）把升息當作抑制通貨膨脹的一種手段表示支持，還說消費者堅持得很穩。

路透社報導，出席聯邦眾議院金融服務委員會聽證會的美國4大金融機構執行長，分別為摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co）的戴蒙（Jamie Dimon）、富國銀行（Wells Fargo）的夏夫（Charles Scharf）、美國銀行（Bank of America）的莫尼罕（Brian Moynihan），以及花旗集團（Citigroup）的佛瑞塞（Jane Fraser）。

此外還有美國幾家最大地方貸款機構的執行長，包括美國銀行公司（US Bancorp）、PNC金融服務集團（PNC Financial）及Truist。

儘管這類聽證會鮮少導致相關立法行動，但在11月期中選舉將至、牽動國會勢力消長的情況下，議員們無不期望在選前拉抬自己的聲望。

無論是共和黨還是民主黨籍議員，最關心的都是通膨飆升對經濟和銀行客戶的影響。

戴蒙和莫尼罕雙雙表示，消費者財務狀態仍舊良好，支出依然穩定。兩人也說，升息對控制通膨而言有其必要。

聯準會決策官員今天繼6月、7月後，再次決議升息3碼（0.75個百分點）。

當各家執行長被問及是否有信心聯準會能抑制節節高升的物價時，人人均舉手表示贊同。但他們也承認，升息意味著消費者可能要苦一段時間，美國經濟也可能陷入衰退。

隨著利率上升，佛瑞塞說，預計信用評等較低的人將面臨更大的財務壓力。她補充說，民眾的儲蓄率原本在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間足不出戶之際飆升，如今可能會開始下降。

她說：「我們將邁入一個時局較為艱困的未來。」

莫尼罕也承認，升息等於讓房貸等主要消費品的借貸成本變高，但「事實是，非這麼做不可」。

戴蒙則表示，美國經濟可能會出現輕微衰退，也有可能更糟，端看俄羅斯在烏克蘭的戰爭如何發展。俄烏戰爭已對全球能源和糧食供應帶來相當程度的不確定性。

他說，俄烏戰爭，以及與中國關係日益緊張，是全球金融穩定性最大的兩個要害。

佛瑞塞被逼問美國金融體系面臨的風險時說，歐洲的能源供應衝擊恐導致對美商品和服務的需求降低，進而影響美國經濟。

莫尼罕還警告，中國金融機構的長期競爭力是值得關切的「現實問題」，「就財務資源而言，他們可以不費太大力氣就收購我們任何一家」。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1l10922